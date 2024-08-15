Курские власти назвали фейками вакансии для рабочих на рытье окопов
В правительстве Курской области назвали фейковыми размещенные на сайтах вакансий объявления о поиске рабочих для рытья окопов.
«Во-первых, у нас в регионе хватает рабочих, а во вторых, когда мы ищем сотрудников, то делаем это по другим каналам», — сообщил «Фонтанке» представитель пресс-службы областного правительства.
Телеграм-канал региональной администрации утром 15 августа сделал репост публикации из канала «Война с фейками», где говорится, что подобные объявления на Avito оставляют сотрудники украинского Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) с целью сбора паспортных данных россиян и «распространения панических слухов».
«Война с фейками» — анонимный канал, ранее репосты из него несколько раз делало Минобороны России, а Минпросвещения заявляло, что ресурс «собирает самые важные факты, разоблачает информационные вбросы и добывает неопровержимые доказательства».
Объявления начали появляться на фоне продолжающихся с 6 августа боев в Курской области. В некоторых из них, размещенных от имени строительных компаний, говорится, что нужны рабочие-вахтовики. Когда корреспондент «Фонтанки», позвонив по одному из объявлений, поинтересовался о степени опасности для жизни, ему ответили, что работа будет проходить на некоей «второй линии» и предполагается вооруженная охрана.
В ряде районов Курской области продолжается эвакуация, в регионе действуют режимы контртеррористической операции и ЧС федерального характера. Врио губернатора Алексей Смирнов сообщал, что по состоянию на 12 августа ВСУ контролировали 28 населенных пунктов, и власти не знают о судьбе оставшихся там около 2 тыс. человек. Минобороны отчитывается о предотвращении попыток украинских войск проникнуть вглубь области.
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