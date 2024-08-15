В Южной Корее показали план объединения с «замерзшим королевством Севера»

И власти Южной Кореи, и КНДР долгие годы ставили своей целью объединение полуострова, однако Ким Чен Ын отказался от этой идеи. Президент Южной Кореи Юн Сок Ель представил свой план «мирного и свободного» объединения

Юн Сок Ель (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель представил свое видение «мирного и свободного» объединения с КНДР, а также выступил с призывом содействовать изменениям в Северной Корее, чтобы у ее жителей «открылись глаза». Об этом глава государства рассказал в своем обращении, посвященном Дню освобождения от Японии, передает Yonhap.

По его словам, «освобождение» полуострова остается незавершенной задачей, а свобода Южной Кореи «должна быть распространена и на замерзшее королевство Севера, где люди лишены свободы и страдают от нищеты и голода». «Только когда на всем Корейском полуострове будет создана единая свободная и демократическая нация, по праву принадлежащая народу, мы наконец получим полное освобождение», — сказал Юн Сок Ель.

Он выделил три ключевые задачи для «мирного и свободного» объединения:

защита свободы в Южной Корее от фейковых новостей и других дестабилизирующих элементов;

проведение изменений в Северной Корее посредством улучшения ситуации с правами человека;

укрепление сотрудничества с международным сообществом.

Вместе с этим Юн Сок Ель предложил создать «рабочую группу» между двумя Кореями для обсуждения путей по деэскалации ситуации на полуострове, возобновления экономического сотрудничества и расширения обменов. «Мы также сможем обсудить нерешенные гуманитарные вопросы, такие как разлученные семьи и южнокорейские военнопленные, похищенные и задержанные, которые все еще содержатся на Севере», — добавил президент.

Кроме этого он сообщил о планах по расширению «права доступа к информации» для северокорейцев, отметив, что многочисленные перебежчики рассказывают о том, как южнокорейские телепередачи «помогли им осознать лживую пропаганду и подстрекательства, исходящие от северокорейского режима». «Если больше северокорейцев осознают, что объединение через свободу — единственный способ улучшить свою жизнь, и будут убеждены, что единая Республика Корея примет их, они станут сильной, дружественной силой для объединения, основанного на свободе», — подчеркнул Юн Сок Ель.

Разделение Кореи на КНДР и Республику Корея произошло в 1945 году после поражения Японии во Второй мировой войне (до этого Корейский полуостров находился под оккупацией). В США и СССР изначально исходили из того, что разделение будет временным и в скором времени Корея вновь объединится. Однако между вчерашними союзниками возникало все больше идеологических и политических противоречий, переросших в холодную войну и борьбу за сферы влияния.

В итоге на Корейском полуострове началась война, которая продлилась с 1950 по 1953 год. По ее итогам было окончательно оформлено разделение Корейского полуострова на два государства по 38-й параллели.

И власти Южной Кореи, и КНДР долгие годы декларировали своей целью объединение полуострова. Однако в декабре прошлого года северокорейский лидер Ким Чен Ын окончательно отказался от этой идеи. По его словам, на Корейском полуострове в настоящее время сохраняется постоянная кризисная ситуация, которая выходит из-под контроля из-за «безоглядной мании конфронтации с КНДР и военно-провокационных шагов» США и Южной Кореи, а слово «война» приближается к тому, чтобы стать реальностью. «Оглядываясь на давние межкорейские отношения, наша партия приходит к общему выводу, что воссоединение не может быть достигнуто в любое время с Республикой Корея», — сказал он.