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В Днепре и Запорожье прогремели взрывы

В Днепре и Запорожье после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы
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Военная операция на Украине
Взрывы прогремели в Днепре и Запорожье, сообщили украинские СМИ. Воздушная тревога в настоящее время объявлена во всех регионах Украины
Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters
Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В Днепре и Запорожье (Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума осенью 2022 года, город Запорожье находится под контролем ВСУ) прогремели взрывы, сообщают РБК-Украина и «Суспильне». УНИАН и «Зеркало Недели» также сообщают о серии взрывов в Днепропетровской, Черкасской и Хмельницкой областях.

Воздушная тревога в настоящее время объявлена во всех регионах Украины. Власти призывают жителей оставаться в укрытиях.

Минобороны России начало наносить удары по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины осенью 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что наносят удары исключительно по военным или связанным с ними объектам.

Президент России Владимир Путин называл удары ответом на предыдущий теракт на Крымском мосту, который произошел 8 октября 2022 года.

После второго теракта на Крымском мосту 17 июля под ночные «удары возмездия», как называет их российское Минобороны, попадают также Одесса, Измаил и Николаев.

В Днепре и Запорожье прогремели взрывы
В Днепре и Запорожье прогремели взрывы

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Днепр взрывы Воздушная тревога Военная операция на Украине
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