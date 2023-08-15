В Днепре и Запорожье прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Днепре и Запорожье, сообщили украинские СМИ. Воздушная тревога в настоящее время объявлена во всех регионах Украины

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В Днепре и Запорожье (Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума осенью 2022 года, город Запорожье находится под контролем ВСУ) прогремели взрывы, сообщают РБК-Украина и «Суспильне». УНИАН и «Зеркало Недели» также сообщают о серии взрывов в Днепропетровской, Черкасской и Хмельницкой областях.

Воздушная тревога в настоящее время объявлена во всех регионах Украины. Власти призывают жителей оставаться в укрытиях.

Минобороны России начало наносить удары по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины осенью 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что наносят удары исключительно по военным или связанным с ними объектам.



Президент России Владимир Путин называл удары ответом на предыдущий теракт на Крымском мосту, который произошел 8 октября 2022 года.



После второго теракта на Крымском мосту 17 июля под ночные «удары возмездия», как называет их российское Минобороны, попадают также Одесса, Измаил и Николаев.