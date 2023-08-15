Взрывы прогремели во Львове, Луцке и Хмельницком

Во Львове, Луцке и Хмельницком после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы

Воздушную тревогу в регионах Украины начали объявлять примерно с 3:00 ночи. Ранее местные СМИ также сообщали о взрывах в Днепре и Запорожье

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Серия взрывов прогремела во Львове после объявления воздушной тревоги, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Андрей Садовой. По данным РБК-Украина и «Зеркало Недели», взрывы также слышны в Луцке и Хмельницком.

Воздушную тревогу в регионах Украины начали объявлять примерно с 3:00 ночи. Ранее местные СМИ сообщали о взрывах в городах Днепр и Запорожье (Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума осенью 2022 года, город Запорожье находится под контролем ВСУ), а также в Днепропетровской, Черкасской, Львовской и Хмельницкой областях.

На момент написания статьи воздушная тревога была объявлена во всех регионах Украины, за исключением Днепропетровской области.

Минобороны России начало наносить удары по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины осенью 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что наносят удары исключительно по военным или связанным с ними объектам.



Президент России Владимир Путин называл удары ответом на предыдущий теракт на Крымском мосту, который произошел 8 октября 2022 года. После второго теракта на Крымском мосту 17 июля под ночные «удары возмездия», как называет их российское Минобороны, попадают также Одесса, Измаил и Николаев.