Взрывы прогремели во Львове, Луцке и Хмельницком
Серия взрывов прогремела во Львове после объявления воздушной тревоги, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Андрей Садовой. По данным РБК-Украина и «Зеркало Недели», взрывы также слышны в Луцке и Хмельницком.
Воздушную тревогу в регионах Украины начали объявлять примерно с 3:00 ночи. Ранее местные СМИ сообщали о взрывах в городах Днепр и Запорожье (Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума осенью 2022 года, город Запорожье находится под контролем ВСУ), а также в Днепропетровской, Черкасской, Львовской и Хмельницкой областях.
На момент написания статьи воздушная тревога была объявлена во всех регионах Украины, за исключением Днепропетровской области.
Минобороны России начало наносить удары по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины осенью 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что наносят удары исключительно по военным или связанным с ними объектам.
Президент России Владимир Путин называл удары ответом на предыдущий теракт на Крымском мосту, который произошел 8 октября 2022 года. После второго теракта на Крымском мосту 17 июля под ночные «удары возмездия», как называет их российское Минобороны, попадают также Одесса, Измаил и Николаев.