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Мали получила от России вертолеты Ми-8 и штурмовики Су-25

Фото: EPA / ТАСС
Фото: EPA / ТАСС

Малийские Военно-воздушные силы получили от России штурмовики Су-25, вертолеты Ми-8 и Ми-24, а также учебно-тренировочные самолеты чехословацкого производства L-39 «Альбастрос», сообщает Bamada.net.

Церемония официальной передачи партии воздушных судов и оборудования прошла 9 августа, в ней приняли участие в том числе российский посол в Мали, фактический глава африканского государства Ассими Гоита и министр обороны Садио Камара. Заключительным этапом церемонии стали демонстрационные полеты.

Камара, заявив, что эти поставки способствуют развитию малийской армии, рассказал, что временное правительство стремится перестроить вооруженные силы страны, чтобы «выиграть войны, навязанные малийской нации», а затем создать условия для прочного мира.

Africa Intelligence узнало об отзыве украинских вертолетов из Мали
Политика
Фото:Christophe Petit Tesson / AP

В Мали с 2012 года продолжается вооруженный конфликт между правительственными войсками и боевиками различных группировок сепаратистов и исламистов. Ситуация в стране обострилась из-за обстановки в Ливии после свержения Муаммара Каддафи.

Для сдерживания противостояния в Мали Совет Безопасности ООН в апреле 2013 года учредил Многопрофильную комплексную миссию ООН по стабилизации в государстве (МИНУСМА) с целью поддержки политических процессов в этой стране и выполнения ряда задач по обеспечению безопасности. В рамках этой миссии в Мали находятся свыше 13 тыс. военных. С начала миссии погибли 275 миротворцев.

Гоита был одним из организаторов временного переворота, устроенного военной хунтой в 2020 году, в результате чего он пришел к власти. На этом фоне между Мали и Францией ухудшились отношения, в результате Париж в феврале этого года объявил о выводе своих войск из страны, из-за чего Бамако разорвало с ним оборонное соглашение.

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В конце мая Украина отозвала свои вертолеты из Мали, которые размещались там в рамках миссии ООН. Издание Africa Intelligence писало, что это решение Киева «поставило под угрозу» боеспособность сил миссии.

Теги
Мали вертолеты истребители поставки оружия
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