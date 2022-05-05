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Покупатель российских агентств Publicis оценил перспективы RuTube

Покупатель российского бизнеса международной рекламной группы Publicis Сергей Коптев усомнился в целесообразности местного аналога YouTube. Калька существующего формата, по его словам, не сможет привлечь достаточную аудиторию
Сергей Коптев
Сергей Коптев (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Чтобы аудитория пришла на принадлежащий «Газпром-Медиа» видеохостинг RuTube, недостаточно снять кальку и сделать аналогичный YouTube проект с другой локализацией. Такое мнение в интервью РБК высказал новый владелец российского бизнеса французской рекламной группы Publicis Сергей Коптев.

«Чтобы туда [на RuTube] пришли люди, нужно сделать что-то новое и лучшее для них, — уверен Коптев. — Что такое TikTok после уже существующих видеоплатформ? Такая же платформа, но это другой формат, и он притянул к себе аудиторию. Сделать так же недостаточно. Можно, конечно, запретить YouTube, но это как убрать «Спартак» и «Зенит» из чемпионата по футболу. Откроется дорога для других команд, но хорошо ли это для рынка?»

Что обещал «Газпром-Медиа» по поводу RuTube

Видеохостинг RuTube был запущен в 2006 году. В 2008-м контрольный пакет владеющего площадкой ЗАО «Рутьюб» выкупил холдинг «Газпром-Медиа», оценив весь сервис в $15 млн. В 2016 году стало известно об объединении RuTube с сетью дистрибуции легального контента Pladform, через которую размещалось видео на российских онлайн-площадках. Предполагалось, что новая компания Ruform займет 26% рынка видеорекламы в Рунете.

В 2020 году стопроцентным владельцем ООО «Руформ» стал «Газпром-Медиа». Гендиректор холдинга Александр Жаров заявил о планах сделать RuTube «не хуже, а в вопросах использования различных механизмов монетизации — лучше YouTube».

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Фото:Владислав Шатило / РБК

Говоря о проблемах современного российского digital-рынка, Коптев отметил «отсутствие достаточного количества рекламных площадок». «Прелесть digital в наличии сложных инструментов и тонких настроек, но они имеют смысл при широком поле выбора. При сокращении выбора и гибкости настроек, позволяющих делать более глубокую персонализацию, digital теряет свои преимущества», — отметил собеседник РБК.

«Когда у тебя один RuTube — это как телевидение, размещение ради показа. И у телевидения такой формат никогда не выиграет, вот в чем парадокс», — подчеркнул Коптев.

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Актуальных данных Mediascope, уполномоченного Роскомнадзором измерителя Рунета, об аудитории RuTube нет, последние доступные сведения относятся к сентябрю 2021 года — тогда всероссийская ежедневная аудитория RuTube на всех типах устройств не превышала 151 тыс. человек старше 12 лет. Для сравнения: у YouTube этот показатель достигал 32,9 млн.

По подсчетам SimilarWeb, общее количество визитов на сайт rutube.ru в марте 2022 года составило 50,1 млн (из них больше 77% из России), месяцем ранее это были лишь 8,5 млн. Средняя продолжительность посещения — 5,5 мин., средний процент посетителей, которые просматривают только одну страницу, прежде чем покинуть сайт, — 45%. Для сравнения: число визитов на сайт youtube.com в марте — 35,2 млрд (5,7% из них — из России), средняя продолжительность — почти 22 мин., процент отказов — 20%.

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Евгения Стогова Евгения Стогова, Сергей Соболев
Rutube реклама Газпром-Медиа YouTube
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