Daily Mail оценила ущерб от санкций для компаний из Великобритании
Более чем две трети компаний из Великобритании пострадали от последствий антироссийских санкций, сообщает британская газета Daily Mail со ссылкой на опрос страхового агентства Mactavish.
Исследование показало, что 71% респондентов имеет активы, напрямую пострадавшие от ограничений в отношении Москвы. Около половины компаний в качестве ущерба отметили рост затрат и сбои в работе производственных цепочек, 44% респондентов потеряли поставщиков, чуть меньше (42%) начали испытывать проблемы с персоналом.
Наибольший удар пришелся по финансовому и авиационному секторам страны. Более 90% финансовых компаний заявили, что антироссийские санкции причинили им ущерб из-за введения ограничений против российских активов и фондов, с которыми они работали. 84% компаний авиационной отрасли также сообщили об убытках.
«Пандемия и война обнажили серьезные ограничения в отрасли, характеризующиеся большими ограничениями покрытия, меньшими мощностями, более высокими ценами и большим количеством споров», — прокомментировал результаты опроса глава Mactavish Брюс Хепберн.
С февраля западные страны, включая ЕС и Великобританию, ввели против России уже несколько пакетов санкций. Лондон, в том числе, ввел ограничения против первых лиц государства, запретил импорт российских нефти и газа, а также ввел ограничения против финансовых и промышленных предприятий страны.
На фоне антироссийских санкций и удорожания энергоресурсов инфляция в Великобритании подскочила до 9,1% в мае и до 9,4% в июне, что стало рекордом почти за 40 лет — с 1982 года.
Ранее в этом году британские поставщики энергии, выступая перед парламентом, предупредили о том, что число должников среди потребителей электроэнергии растет. Bloomberg сообщал, что из-за рекордных цен на энергоносители миллионы британцев столкнутся с проблемами при оплате счетов за газ зимой.