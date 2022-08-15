В Совфеде заявили о риске подорожания бензина и дизеля в регионах России

По словам сенатора Юрия Федорова, регионы могут столкнуться с подорожанием бензина и дизеля из-за прекращения субсидирования железнодорожных перевозок топлива. В Минэнерго «Известиям» сообщили, что не ожидают роста цен

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В ближайшее время регионы России могут столкнуться с подорожанием бензина и дизельного топлива из-за прекращение субсидирования железнодорожных перевозок топлива в ДФО, заявил «Известиям» первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Федоров.

«Исчерпание финансирования перед осенне-зимним сезоном может привести к росту стоимости топлива. Необходимо выделить дополнительные средств на данную субсидию, особенно на фоне увеличения оптовых биржевых цен на топливо», — заявил он.

По словам сенатора, в случае отказа в выделении необходимых ресурсов на эти цели в Совфеде будут инициировать рассмотрение этого вопроса в период осенней парламентской сессии с приглашением представителей Минфина и Минэнерго.

Субсидия в 9,8 млрд руб., которая действовала до июля, компенсировала затраты РЖД на перевозку бензина и дизеля. Таким образом, АЗС могли экономить на оплате монополисту за доставку груза. С июня ж/д тарифы выросли на 11% и, соответственно, увеличились затраты заправщиков на логистику, сообщал «Известиям» глава Приморского топливного союза (входит в Российский топливный союз) Владимир Чирсков. Субсидия распространялась на моторное топливо пятого экологического класса (Евро-5), в том числе бензины марок Аи-92, Аи-95, дизельное летнее и зимнее топливо, а также авиакеросин.

В то же время в Минэнерго газете сообщили, что не ожидают роста цен, однако уже ведут работу по возобновлению субсидирования перевозок топлива совместно с Минфином. «На данный момент АЗС сформировали валовую оптово-розничную маржу, которая в несколько раз выше уровня аналогичного периода 2021 года. При этом внутренний рынок обеспечен топливом в полном объеме», — подчеркнули в министерстве.

В Минэнерго еще 22 июля сообщили, что министерство готовит расчеты для возобновления выплат субсидий на железнодорожные перевозки нефтепродуктов в направлении ДФО. Замглавы Минфина России Алексей Сазанов ранее говорил, что выплаты субсидий для перевозки топлива могут осуществляться из резервного фонда правительства. Однако пока решения нет, и министерство ждет от Минэнерго соответствующие расчеты.

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В настоящий момент до 50% всего потребляемого в ДФО топлива поступает по железной дороге от НПЗ из Сибирского федерального округа и Центральной России. На новую субсидию в федеральном бюджете предварительно заложено 9,8 млрд рублей в 2022 году, 8,9 млрд рублей в 2023 году и 8,3 млрд рублей в 2024 году.