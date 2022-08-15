Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 августа
EUR ЦБ: 62,54 (+0,02) Инвестиции, 12 авг, 16:22
Курс доллара на 13 августа
USD ЦБ: 60,9 (+0,28) Инвестиции, 12 авг, 16:22
В Совфеде заявили о риске подорожания бензина и дизеля в регионах России Политика, 02:12
Академик РАН спрогнозировал сроки спада заболеваемости COVID-19 в России Общество, 01:43
В Госдуме изменили порядок работы с массовыми обращениями граждан Политика, 01:33
Свыше 40 стран призвали Москву вернуть контроль над Запорожской АЭС Киеву Политика, 01:23
Авиакомпании попросили Минтранс узаконить «каннибализацию» самолетов Бизнес, 00:44
В Сирии сообщили о гибели троих военных после атаки Израиля на Тартус Политика, 00:32
Сколтех сообщил об уходе иностранных преподавателей из-за личных рисков Технологии и медиа, 00:00
Кадыров сообщил о «зачистке зеленой зоны» в окрестностях Северска Политика, 14 авг, 23:58
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
В КНР назвали «опасным ходом» визит американской делегации на Тайвань Политика, 14 авг, 23:55
Умер автор граффити с поцелуем Брежнева и Хонеккера Общество, 14 авг, 23:31
В Архангельской области загорелся барак в исправительной колонии Общество, 14 авг, 23:30
Проигрывал больше, чем выигрывал: как помочь больным лудоманией Партнерский проект, 14 авг, 23:25
МЧС опубликовало список из 19 пропавших без вести после взрыва в Ереване Общество, 14 авг, 23:03
Премьер Белоруссии сообщил о сигналах с Запада о готовности сотрудничать Политика, 14 авг, 23:01
Политика ,  
0 

В Совфеде заявили о риске подорожания бензина и дизеля в регионах России

По словам сенатора Юрия Федорова, регионы могут столкнуться с подорожанием бензина и дизеля из-за прекращения субсидирования железнодорожных перевозок топлива. В Минэнерго «Известиям» сообщили, что не ожидают роста цен
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В ближайшее время регионы России могут столкнуться с подорожанием бензина и дизельного топлива из-за прекращение субсидирования железнодорожных перевозок топлива в ДФО, заявил «Известиям» первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Федоров.

«Исчерпание финансирования перед осенне-зимним сезоном может привести к росту стоимости топлива. Необходимо выделить дополнительные средств на данную субсидию, особенно на фоне увеличения оптовых биржевых цен на топливо», — заявил он.

По словам сенатора, в случае отказа в выделении необходимых ресурсов на эти цели в Совфеде будут инициировать рассмотрение этого вопроса в период осенней парламентской сессии с приглашением представителей Минфина и Минэнерго.

Субсидия в 9,8 млрд руб., которая действовала до июля, компенсировала затраты РЖД на перевозку бензина и дизеля. Таким образом, АЗС могли экономить на оплате монополисту за доставку груза.

С июня ж/д тарифы выросли на 11% и, соответственно, увеличились затраты заправщиков на логистику, сообщал «Известиям» глава Приморского топливного союза (входит в Российский топливный союз) Владимир Чирсков.

Субсидия распространялась на моторное топливо пятого экологического класса (Евро-5), в том числе бензины марок Аи-92, Аи-95, дизельное летнее и зимнее топливо, а также авиакеросин.

В то же время в Минэнерго газете сообщили, что не ожидают роста цен, однако уже ведут работу по возобновлению субсидирования перевозок топлива совместно с Минфином. «На данный момент АЗС сформировали валовую оптово-розничную маржу, которая в несколько раз выше уровня аналогичного периода 2021 года. При этом внутренний рынок обеспечен топливом в полном объеме», — подчеркнули в министерстве.

«РИА Новости» составило рейтинг стран по уровню доступности бензина
Экономика
Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

В Минэнерго еще 22 июля сообщили, что министерство готовит расчеты для возобновления выплат субсидий на железнодорожные перевозки нефтепродуктов в направлении ДФО. Замглавы Минфина России Алексей Сазанов ранее говорил, что выплаты субсидий для перевозки топлива могут осуществляться из резервного фонда правительства. Однако пока решения нет, и министерство ждет от Минэнерго соответствующие расчеты.

Читайте на РБК Pro
Pro
Как государства по всему миру изымают сверхдоходы у нефтяников
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как переубедить кого угодно: психологические приемы — Fast Company
Статьи
Pro
Фото: Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images Пожелайте удачи на новом месте: как крупному бизнесу работать с отзывами
Инструкции
Pro
Появилась новая разновидность выгорания. Как от нее защититься
Инструкции
Pro
Фото: Роман Пименов / ТАСС Как получить деньги от продажи недвижимости в России, находясь за рубежом
Инструкции
Pro
Фото: Joern Pollex / Getty Images Почему пользу веганства часто преувеличивают и чем это опасно
Статьи
Pro
«Нас просто отменили»: как на Западе кэнселят российские компании
Статьи
Pro
Франшиза: 7 секретов. Как продать готовый бизнес
Инструкции

В настоящий момент до 50% всего потребляемого в ДФО топлива поступает по железной дороге от НПЗ из Сибирского федерального округа и Центральной России. На новую субсидию в федеральном бюджете предварительно заложено 9,8 млрд рублей в 2022 году, 8,9 млрд рублей в 2023 году и 8,3 млрд рублей в 2024 году.

Авторы
Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Совет Федерации бензин регионы России рост цен
Материалы по теме
Bloomberg узнал о рекордных поставках топлива из России на Ближний Восток
Политика
В Минэнерго исключили риск дефицита зимнего дизельного топлива
Экономика
Минэнерго допустило подорожание нефти до $150 за баррель в случае эмбарго
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter