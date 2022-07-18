«РИА Новости» составило рейтинг стран по уровню доступности бензина

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 57,89 (-0,46) Инвестиции, 15 июл, 16:00
Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 57,83 (-0,42) Инвестиции, 15 июл, 16:00
Ученые оценили в 2% эффективность «ЭпиВакКороны» против поражения легких Общество, 07:00
ЦИАН назвал города, где в 2022 году сильнее всего подешевела аренда жилья Недвижимость, 07:00
«Ведомости» сообщили об идее Минцифры легализовать белых хакеров Технологии и медиа, 06:44
Платный въезд в Москву: опыт мировых столиц Партнерский проект, 06:36
WSJ узнал о росте перевозок нефти из России из-за санкций Бизнес, 06:23
«РИА Новости» составило рейтинг стран по уровню доступности бензина Экономика, 06:03
Эксперты предсказали «осторожное» снижение ключевой ставки ЦБ Финансы, 06:00
Посол сообщил о переговорах по использованию карт «Мир» в Нигерии Финансы, 05:22
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Клишас увидел признаки «неотвратимой денацификации» в отставке главы СБУ Политика, 05:21
МИД Китая исключил бездействие по ситуации на Украине Политика, 04:38
«Ъ» узнал о планах России отказаться от закупок западной техники в ЕАЭС Политика, 04:33
«РИА Новости» сообщило о «списке контактов россиян» с разведкой Украины Политика, 04:13
«Коммерсантъ» узнал об отправке турбины для Nord Stream в Германию Бизнес, 03:45
В Техасе нашли «системный сбой» в действиях полиции при стрельбе в школе Общество, 03:16
Экономика ,  
0 

«РИА Новости» составило рейтинг стран по уровню доступности бензина

«РИА Новости»: Россия заняла 13 место рейтинга по доступности бензина в Европе

Россия заняла 13-е место в Европе по доступности бензина для населения, которое может купить около 1057 л топлива на среднемесячную зарплату, следует из результатов исследования «РИА Рейтинг» по заказу «РИА Новости».

Первое место занял Люксембург, где средняя стоимость 95-го бензина составила 120,8 руб. за литр, а каждый житель может купить более 2 тыс. л топлива.

На втором месте оказалась Великобритания со стоимостью 143,7 руб. за литр и возможностью купить 1459 л.Затем шли Нидерланды, Германия и Ирландия, чьи граждане могут приобрести чуть больше 1400 л на средние зарплаты. Россию обогнал Казахстан — 1102 л топлива, но уступила Италия — 966 л.

В конце рейтинга оказались Болгария, Латвия, Словакия и Хорватия. На среднемесячную зарплату жители могут купить 500 л бензина. Последнее место заняла Румыния — 384 л.

Цена бензина в США вновь обновила исторический максимум
Экономика
Фото:Brandon Bell / Getty Images

В прошлом году по результатам такого же исследования Россия заняла 16-ю строчку рейтинга (около 1 тыс. л бензина АИ-95). Вместе с ней аутсайдерами рейтинга стали Румыния, Словакия, Белоруссия и Болгария. Украиня стала последней в списке — 380 л.

Читайте на РБК Pro
Pro x The Economist
Фото: Hannelore Foerster / Getty Images Сможет ли еврозона сохранить единство перед лицом кризиса — The Economist
Статьи
Pro
Короткая тренировка для офиса. Расслабляем шею и грудной отдел
Видео
Pro
Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников
Инструкции
Pro
Капитализм участия. Глобальная экономика, которая работает на прогресс, людей и планету
Саммари
Pro
Фото: Shutterstock Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Какие айтишники хотят уйти из российских фирм и как их удержать
Статьи
Pro
Фото: Michal Matlon / Unsplash Когда работники устали от перемен. Как им помочь
Статьи
Pro
Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск
Статьи
Теги
бензин стоимость Россия
Материалы по теме
Суточный рост цен на бензин в Британии достиг рекордных значений
Экономика
В Венгрии ввели ограничения на заправку бензином для иностранцев
Экономика
Байден призвал владельцев заправок в США снизить цены на бензин
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter