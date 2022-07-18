«РИА Новости» составило рейтинг стран по уровню доступности бензина

«РИА Новости»: Россия заняла 13 место рейтинга по доступности бензина в Европе

Россия заняла 13-е место в Европе по доступности бензина для населения, которое может купить около 1057 л топлива на среднемесячную зарплату, следует из результатов исследования «РИА Рейтинг» по заказу «РИА Новости».

Первое место занял Люксембург, где средняя стоимость 95-го бензина составила 120,8 руб. за литр, а каждый житель может купить более 2 тыс. л топлива.

На втором месте оказалась Великобритания со стоимостью 143,7 руб. за литр и возможностью купить 1459 л.Затем шли Нидерланды, Германия и Ирландия, чьи граждане могут приобрести чуть больше 1400 л на средние зарплаты. Россию обогнал Казахстан — 1102 л топлива, но уступила Италия — 966 л.

В конце рейтинга оказались Болгария, Латвия, Словакия и Хорватия. На среднемесячную зарплату жители могут купить 500 л бензина. Последнее место заняла Румыния — 384 л.

В прошлом году по результатам такого же исследования Россия заняла 16-ю строчку рейтинга (около 1 тыс. л бензина АИ-95). Вместе с ней аутсайдерами рейтинга стали Румыния, Словакия, Белоруссия и Болгария. Украиня стала последней в списке — 380 л.