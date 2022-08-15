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В Госдуме изменили порядок работы с массовыми обращениями граждан

«Коммерсантъ»: В Госдуме утвердили новый порядок работы с массовыми обращениями граждан
В частности, вводится понятие «массовые обращения» по одному и тому же вопросу: они теперь будут регистрироваться под одним номером и получать один ответ

В Госдуме утвердили новый порядок рассмотрения обращений граждан, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующий документ.

По данным газеты, документ еще в августе утвердил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он посвящен организации личного приема граждан и рассмотрения индивидуальных и коллективных обращений, поступивших в письменной или устной форме, а также в форме электронного документа.

В частности, вводится понятие «массовые обращения»: теперь письменные обращения по одному и тому же вопросу от разных граждан или объединений граждан регистрируются под одним номером и направляются в комитеты или комиссии, которые готовят проект ответа для направления гражданам и размещения на сайте Госдумы.

До сих пор у депутатов и их помощников возникали неудобства, когда написанные под копирку обращения надо было регистрировать каждое отдельно, а их, поясняет источник газеты в Госдуме, порой было очень много, к примеру по вопросам, связанным с регулированием применения QR-кодов во время пандемии COVID-19.

В правилах закрепляется, что обращения граждан рассматриваются в течение 30 дней, но депутаты или служащие аппарата вправе продлить срок рассмотрения на 30 дней. Продолжительность приема одного гражданина составляет не более 30 минут. Депутат имеет право отказать гражданину в личном приеме, если он не является избирателем из его региона.

Кроме того, депутаты и госслужащие могут принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином или организацией, если в письме содержится вопрос, на который им неоднократно давались ответы по существу, и при этом не приводятся новые доводы или обстоятельства. Обращения, адресованные «всем депутатам Госдумы», без указания их фамилий, «могут быть переданы во фракции». Если в письме содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу депутатов, думское управление по работе с обращениями граждан может оставить его без ответа по существу.

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На сайте Госдумы начали публикацию депутатских запросов
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Фото:duma.gov.ru

На думском сайте публикуются обзоры обращений за каждый месяц. Так, в июне (за июль данных пока нет) в Думу поступило свыше 30 тыс. обращений, из них около 26 тыс.— через интернет-приемную Думы, почти 3 тыс.— доставлено лично, а 1,3 тыс.— доставлено почтой. Большая часть обращений поступила депутатам из «Единой России» — 65,7%. Коммунисты получили 13,9% обращений, СРЗП — 9,7%, «Новые люди» (НЛ) с 5,4% обошли ЛДПР (4,6%). Главной темой обращений в Думу была социальная сфера. Фракции приняли 171 гражданина, при этом 60% приемов провела СРЗП.

В этом году больше всего обращений поступило в марте — 50 тыс., и многие из них касались темы «оборона, безопасность, законность» (9,6%). На думском сайте публикуются также ответы комитетов на многочисленные обращения граждан по тому или иному вопросу. Например, комитет по обороне разъяснял причины проведения спецоперации на Украине: «Российская Федерация, не воюет с братским народом Украины. Нашим противником в специальной военной операции, проводимой Вооруженными Силами Российской Федерации, является агрессивный неонацизм, старательно взращиваемый Киевским руководством. Задачами Вооруженных Сил Российской Федерации являются денацификация и демилитаризация Украины, а также недопущение превращение Украины в ядерную державу и как следствие — защита государственных интересов и суверенитета Российской Федерации».

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Госдума обращения граждане России Вячеслав Володин
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