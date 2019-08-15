Великобритания запретила поставлять России подводные погружаемые аппараты

В Лондоне посчитали, что с их помощью Москва может повредить трансатлантические кабели связи

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В Великобритании с 14 августа вступили в силу новые ограничения на поставку в Россию. Со среды Москве запрещено передавать подводные погружаемые аппараты, а также связанные с ними оборудование и технологии, говорится на сайте управления по контролю за экспортом Соединенного Королевства.

Это решение объясняется опасениями, что при помощи подводных аппаратов Россия может отслеживать и повредить расположенные на дне коммуникационные кабели, соединяющие Европу и Северную Америку. «Эти действия представляют угрозу для национальной безопасности Великобритании, а введенные ограничения должны ослабить эти риски», — говорится в сообщении.

Подводные погружаемые аппараты могут использоваться в разных областях, в том числе при обследовании дна океана, сбора гидрографических данных. В военной сфере такие аппараты могут использоваться в том числе для уничтожения мин.

Власти Великобритании не раз заявляли, что Россия угрожает безопасности кабелей связи в Атлантическом океане. В частности, летом 2018 года об этом говорил глава королевского флота адмирал Филип Джонс. По его словам, Москва исследовала кабели, а потому Лондон должен быть готов к их защите.

В декабре 2017 года обеспокоенность по поводу безопасности кабелей высказывали адмирал ВМС США Эндрю Леннон и один из руководителей ВВС Великобритании Стюарт Пич. Последний заявлял, что выход из строя кабелей может нанести серьезный ущерб мировой экономике.

В Министерстве обороны России эти сообщения не комментировали.