Британия решила усилить флот в Атлантике для противостояния России

Для противостояния российской угрозе ВМФ Великобритании усилит группировку в Северной Атлантике, заявил адмирал Филип Джонс. По его словам, Лондон особенно беспокоит безопасность проложенных в океане кабелей связи

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Вооруженные силы Великобритании увеличат свое присутствие в Северной Атлантике, чтобы противостоять растущей угрозе со стороны России, заявил глава Королевского флота адмирал Филип Джонс в интервью телеканалу Sky News.

Северная Атлантика, заявил адмирал, станет приоритетным для правительства Великобритании регионом, там будет создан новый район совместных операций, что позволит военным кораблям и самолетам гораздо чаще проводить операции.

Джонс пояснил, что решение принято в ответ на возрождение потенциала российского флота.

«Усиливающееся возрождение потенциала и масштаба, которое мы не замечали в течение, наверное, десяти лет. Мы должны на него реагировать», — пояснил адмирал и заявил, что возможности российских кораблей «очень впечатляют». «Они явно инвестировали в исследования и разработки в течение долгого времени, чтобы достичь такого результата», — пояснил Джонс.

Командующий привел и более конкретные примеры. По всему миру по дну океанов на глубине тысяч метров проложены кабели связи, через которые передается около 97% глобального трафика, в частности, большие объемы финансовой информации. «Мы знаем, что у россиян есть возможность обнаруживать их и работать с этими кабелями, и, конечно, они делают это в очень сложных условиях, на очень большой глубине», — уточнил он.

«Трудно понять, что именно происходит. Мы должны оценить, что они делают. Мы должны отслеживать, что они делают, мы должны следить за тем, что они делают как на поверхности, так и под водой, и мы стремимся сделать это», — добавил Джонс. «Но сам факт, что они идут туда, где, как мы знаем, проходят кабели, и используют суда, которые отходят от материнского корабля, чтобы приблизиться к кабелям, является признаком того, что они, по крайней мере, исследуют их. Поэтому мы должны быть в состоянии противостоять этому», — резюмировал адмирал.

Заявление прозвучало за несколько дней до очередного саммита НАТО в Брюсселе, который состоится 11–12 июля. Как ожидается, на нем президент США Дональд Трамп снова будет оказывать давление на союзников по блоку, требуя от них увеличения военных расходов. Как заявлял представитель Белого дома ​Хоган Гидли, Трамп напомнит членам альянса, что к США нельзя относиться как к «свинье-копилке».

В мае главком американского флота адмирал Джон Ричардсон заявил, что ВМС США возродят существовавший с 1950 года Второй флот. Ричардсон тогда пояснил, что возрождение Второго флота происходит в условиях «соревнования сверхдержав». «Наша стратегия национальной обороны дает понять, что мы вернулись в эпоху соревнования сверхдержав, поскольку сфера безопасности продолжает становиться все более сложной, ставит перед нами все больше вызовов», — сказал тогда адмирал.

Ричардсон подтвердил, что возрожденный Второй флот возьмет на себя прежний регион ответственности — Северную Атлантику и Восточное побережье США.

