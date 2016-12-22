ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,43 62,43 EUR Нал. 74,58 73,51 USD Бирж. 62,90 -0,07 EUR Бирж. 73,98 -0,02 USD ЦБ. 63,12 -0,14 EUR ЦБ. 73,90 -0,06 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 6708,30 -26,40 IMOEX 2363,18 +0,76% RTSI 1183,69 +0,87% Brent 77,46 +0,61% DJIA 24456,48 +0,41% Nasdaq 7688,39 +1,34%
Британия решила усилить флот в Атлантике для противостояния России
Лента новостей
Поиск виновного: почему стала возможной утечка данных из Google Docs 10:00, Мнение ЕС опубликовал решение о вступлении в силу санкций против России 10:00, Политика Арт-чемодан: кто и как зарабатывает на выпуске чехлов для багажа 09:59, Свое дело В Совфеде назвали слова хорватского защитника попыткой испортить праздник 09:59, Общество Во Франции при взрыве газа пострадали 10 человек 09:50, Общество Politico назвало состав делегации Трампа на встрече с Путиным в Хельсинки 09:46, Политика Число жертв крушения пассажирского поезда в Турции выросло до 24 09:25, Общество Вечно молодой: как современная медицина борется со старением 09:02, РБК и Ингосстрах «Ростех» выставил на продажу производителя «невидимого стекла» для Су-57 09:01, Политика Власти Таиланда рассказали о состоянии спасенных из пещеры детей 08:59, Общество Британия решила усилить флот в Атлантике для противостояния России 08:49, Политика Журналистов Reuters обвинили в раскрытии гостайны в Мьянме 08:43, Политика Число жертв последствий ливней в Японии превысило 100 человек 08:21, Общество Сколько стоит и что дает честная автоматизация промышленности 08:05, РБК и Schneider Electric Посольство в США рекомендовало ЦРУ обновить карту России 08:03, Политика «Роскачество» назвало лучшие регионы по производству консервов из сайры 08:00, Общество В Забайкалье ввели режим ЧС из-за паводка 07:56, Общество Посольство призвало США исключить российские СМИ из списка иноагентов 07:45, Политика СМИ узнали о возможном переходе экс-министра Соколова в «Аэрофлот» 07:23, Бизнес Олег Дерипаска продал долю в своем девелоперском бизнесе 06:59, Бизнес Сколько стоит провести футбольный матч: все об экономике футбола 06:40, РБК и Sony Bravia В Токио кремировали тело казненного лидера секты «Аум Синрикё» 06:35, Общество СМИ рассказали о поручении китайским изданиям «смягчить критику Трампа» 06:30, Политика В водоемах Казахстана за минувшие выходные утонули 20 человек 05:59, Общество В Якутии завели дело о хищении денег из лишенного лицензии банка «Таатта» 05:49, Общество Вертолет рухнул на комплекс таунхаусов в США 05:20, Общество СМИ узнали о передаче Россией США проекта заявления Путина и Трампа 05:01, Политика Президент Польши счел Волынскую резню «этнической чисткой» 04:40, Политика
Британия решила усилить флот в Атлантике для противостояния России
Политика, 08:49
0
Британия решила усилить флот в Атлантике для противостояния России
Для противостояния российской угрозе ВМФ Великобритании усилит группировку в Северной Атлантике, заявил адмирал Филип Джонс. По его словам, Лондон особенно беспокоит безопасность проложенных в океане кабелей связи
Фото: Asmaa Waguih / Reuters

Вооруженные силы Великобритании увеличат свое присутствие в Северной Атлантике, чтобы противостоять растущей угрозе со стороны России, заявил глава Королевского флота адмирал Филип Джонс в интервью телеканалу Sky News.

Северная Атлантика, заявил адмирал, станет приоритетным для правительства Великобритании регионом, там будет создан новый район совместных операций, что позволит военным кораблям и самолетам гораздо чаще проводить операции.

Джонс пояснил, что решение принято в ответ на возрождение потенциала российского флота.

«Усиливающееся возрождение потенциала и масштаба, которое мы не замечали в течение, наверное, десяти лет. Мы должны на него реагировать», — пояснил адмирал и заявил, что возможности российских кораблей «очень впечатляют». «Они явно инвестировали в исследования и разработки в течение долгого времени, чтобы достичь такого результата», — пояснил Джонс.

Командующий привел и более конкретные примеры. По всему миру по дну океанов на глубине тысяч метров проложены кабели связи, через которые передается около 97% глобального трафика, в частности, большие объемы финансовой информации. «Мы знаем, что у россиян есть возможность обнаруживать их и работать с этими кабелями, и, конечно, они делают это в очень сложных условиях, на очень большой глубине», — уточнил он.

«Трудно понять, что именно происходит. Мы должны оценить, что они делают. Мы должны отслеживать, что они делают, мы должны следить за тем, что они делают как на поверхности, так и под водой, и мы стремимся сделать это», — добавил Джонс. «Но сам факт, что они идут туда, где, как мы знаем, проходят кабели, и используют суда, которые отходят от материнского корабля, чтобы приблизиться к кабелям, является признаком того, что они, по крайней мере, исследуют их. Поэтому мы должны быть в состоянии противостоять этому», — резюмировал адмирал.

В Белом доме возмутились отношением к США как к «свинье-копилке»
Политика

Заявление прозвучало за несколько дней до очередного саммита НАТО в Брюсселе, который состоится 11–12 июля. Как ожидается, на нем президент США Дональд Трамп снова будет оказывать давление на союзников по блоку, требуя от них увеличения военных расходов. Как заявлял представитель Белого дома ​Хоган Гидли, Трамп напомнит членам альянса, что к США нельзя относиться как к «свинье-копилке».

В мае главком американского флота адмирал Джон Ричардсон заявил, что ВМС США возродят существовавший с 1950 года Второй флот. Ричардсон тогда пояснил, что возрождение Второго флота происходит в условиях «соревнования сверхдержав». «Наша стратегия национальной обороны дает понять, что мы вернулись в эпоху соревнования сверхдержав, поскольку сфера безопасности продолжает становиться все более сложной, ставит перед нами все больше вызовов», — сказал тогда адмирал.

Ричардсон подтвердил, что возрожденный Второй флот возьмет на себя прежний регион ответственности — Северную Атлантику и Восточное побережье США.
 

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Великобритания , Атлантика , Флот
Главное
«Ростех» выставил на продажу производителя «невидимого стекла» для Су-57 Политика
Материалы по теме
Флагман Шестого флота США вошел в Черное море для учений с ВМФ Украины Политика
В Балтфлоте рассказали о выводе всех своих кораблей в море Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter