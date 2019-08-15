«Бесчеловечное правило» администрации Трампа оспорили в суде 13 штатов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 66,02 +1,09 EUR Бирж. 73,56 +1,02 Brent 58,72 -3,72% USD Нал. 66,50 63,72 EUR Нал. 74,48 71,67 USD ЦБ 65,20 -0,40 EUR ЦБ 72,90 -0,51 EUR/USD 1,1134 -0,0037 BTC/USD Бирж. 10 173,00 +121,00 IMOEX 2 637,04 -1,61% RTSI 1 259,68 -2,94% DJIA 25 479,42 -3,05% Nasdaq 7 773,94 -3,02%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Интер РАО ЕЭС ₽5,16 (+24,22%) прогноз Промсвязьбанк к 17.04.20
BRENT $64 (+8,99%) прогноз Bank of America к 30.09.19
JD.com $41,5 (+40,39%) прогноз Jefferies к 13.08.20
Золото $1 600 (+5,18%) прогноз ABN Amro к 31.12.20
Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Интер РАО ЕЭС ₽5,16 (+24,22%) прогноз Промсвязьбанк к 17.04.20
BRENT $64 (+8,99%) прогноз Bank of America к 30.09.19
JD.com $41,5 (+40,39%) прогноз Jefferies к 13.08.20
Золото $1 600 (+5,18%) прогноз ABN Amro к 31.12.20
Лента новостей
Курс доллара на 15 августа
USD ЦБ: 65,2 (-0,4) Quote, 14 авг, 12:19
Курс евро на 15 августа
EUR ЦБ: 72,9 (-0,51) Quote, 14 авг, 12:19
СМИ узнали о многомиллионных долгах у погибшего солиста The Prodigy Общество, 03:41 «Бесчеловечное правило» администрации Трампа оспорили в суде 13 штатов Политика, 03:36 Трамп через Twitter предложил Си Цзиньпину обсудить протесты в Гонконге Политика, 03:17 В Британии запретили рекламу трех компаний из-за гендерных стереотипов Общество, 02:46 Microsoft призналась в прослушке пользователей Технологии и медиа, 02:35 Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия Политика, 01:32 Нескольких полицейских ранили в результате перестрелки в Филадельфии Общество, 01:30 «Ливерпуль» по пенальти обыграл «Челси» в Суперкубке УЕФА Спорт, 00:50 Группа «ГАЗ» объяснила суть идеи о запрете старых автомобилей в России Общество, 00:44 Dow Jones показал максимальное внутридневное падение за 11 месяцев Финансы, 00:06 Социологи выявили рост доли заемщиков с проблемами при погашении кредитов Финансы, 00:01 Депутат Рады заявил о праве на использование русского языка на Украине Политика, 14 авг, 23:58 Bloomberg сообщил о планах АЛРОСА продать бриллиант на $65 млн Бизнес, 14 авг, 23:49 Более 300 сотрудников ВШЭ потребовали освободить арестованного студента Общество, 14 авг, 23:27
Политика ,  
0 
«Бесчеловечное правило» администрации Трампа оспорили в суде 13 штатов
Власти США планируют ужесточить правила выдачи виз — их могут не получить люди с низким доходом или же те, кто слишком часто получал помощь от государства. Представители 13 штатов выступили против
Нелегальные мигранты в Эль-Пасо (штат Техас) (Фото: Ciudad Juarez / Reuters)

Представители властей 13 штатов во главе с генпрокурором Вашингтона Робертом Фергюсоном подали иск к министерству внутренней безопасности США из-за решения администрации Белого дома ограничить выдачу виз и предоставление гражданства лицам с минимальным доходом, пишет The Hill со ссылкой на текст документа.

«Идея администрации Трампа ясна: если вы богаты, то добро пожаловать, если вы бедны, то нет», — говорится в заявлении Ферюсона. По его словам, из-за нововведений многим семьям придется сделать выбор — пожертвовать «мечтой стать американцем» или позволить родственникам лишиться «здравоохранения, еды и крыши над головой», но остаться в США.

Согласно правилу, предложенному помощником президента США Стивеном Миллером, власти могут отказать во въезде или выдаче грин-карт, на основании уровня доходов или того, как часто человек пользуется программами социальной помощи. Нововедение должно вступить в силу 15 октября.

Помимо Вашингтона, иск поддержали власти Вирджинии, Колорадо, Делавэра, Иллинойса, Мэриленда, Массачусетса, Мичигана, Миннесоты, Невады, Нью-Джерси, Нью-Мехико и Род-Айленда.

Как отмечает The Hill, это первый иск, направленный непосредственно против самих нововведений — ранее представители Сан-Франциско и калифорнийского округа Санта-Клара просили суд наложить временный запрет.

Политика
Белый дом ужесточит правила получения виз в США

Трамп говорил, что нововведения помогут защитить американских налогоплательщиков, верховенство закона, а также будет стимулировать людей становиться экономически самостоятельными. Fox News пояснял, что мера вытекает из закона об иммиграции 1882 года, позволяющего властям США отказывать в выдаче визы любому лицу, находящемуся на государственном обеспечении. Ограничения затронут тех, кто получал социальные выплаты дольше 12 месяцев за последние три года.

Фергюсон же считает, что новое правило идет вразрез с Законом об иммиграции и гражданстве. По его словам, нововведения произвольны, а давнюю последовательную политику хотят изменить без аргументированного анализа.

Ранее о готовности подать иск к администрации президента США Дональда Трампа заявила генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс. По ее словам, в случае, если новое правило вступит в силу, «дети будут голодать, целые семьи останутся без медицинской помощи».

Автор: Константин Нагаев
Теги: американские визы, Судебный иск
Материалы по теме
Прокурор Нью-Йорка пригрозила Трампу иском из-за «бесчеловечного правила»
Политика
Белый дом ужесточит правила получения виз в США
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter