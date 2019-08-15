«Бесчеловечное правило» администрации Трампа оспорили в суде 13 штатов

Власти США планируют ужесточить правила выдачи виз — их могут не получить люди с низким доходом или же те, кто слишком часто получал помощь от государства. Представители 13 штатов выступили против

Нелегальные мигранты в Эль-Пасо (штат Техас) (Фото: Ciudad Juarez / Reuters)

Представители властей 13 штатов во главе с генпрокурором Вашингтона Робертом Фергюсоном подали иск к министерству внутренней безопасности США из-за решения администрации Белого дома ограничить выдачу виз и предоставление гражданства лицам с минимальным доходом, пишет The Hill со ссылкой на текст документа.

«Идея администрации Трампа ясна: если вы богаты, то добро пожаловать, если вы бедны, то нет», — говорится в заявлении Ферюсона. По его словам, из-за нововведений многим семьям придется сделать выбор — пожертвовать «мечтой стать американцем» или позволить родственникам лишиться «здравоохранения, еды и крыши над головой», но остаться в США.

Согласно правилу, предложенному помощником президента США Стивеном Миллером, власти могут отказать во въезде или выдаче грин-карт, на основании уровня доходов или того, как часто человек пользуется программами социальной помощи. Нововедение должно вступить в силу 15 октября.

Помимо Вашингтона, иск поддержали власти Вирджинии, Колорадо, Делавэра, Иллинойса, Мэриленда, Массачусетса, Мичигана, Миннесоты, Невады, Нью-Джерси, Нью-Мехико и Род-Айленда.

Как отмечает The Hill, это первый иск, направленный непосредственно против самих нововведений — ранее представители Сан-Франциско и калифорнийского округа Санта-Клара просили суд наложить временный запрет.