«Бесчеловечное правило» администрации Трампа оспорили в суде 13 штатов

Представители властей 13 штатов во главе с генпрокурором Вашингтона Робертом Фергюсоном подали иск к министерству внутренней безопасности США из-за решения администрации Белого дома ограничить выдачу виз и предоставление гражданства лицам с минимальным доходом, пишет The Hill со ссылкой на текст документа.
«Идея администрации Трампа ясна: если вы богаты, то добро пожаловать, если вы бедны, то нет», — говорится в заявлении Ферюсона. По его словам, из-за нововведений многим семьям придется сделать выбор — пожертвовать «мечтой стать американцем» или позволить родственникам лишиться «здравоохранения, еды и крыши над головой», но остаться в США.
Согласно правилу, предложенному помощником президента США Стивеном Миллером, власти могут отказать во въезде или выдаче грин-карт, на основании уровня доходов или того, как часто человек пользуется программами социальной помощи. Нововедение должно вступить в силу 15 октября.
Помимо Вашингтона, иск поддержали власти Вирджинии, Колорадо, Делавэра, Иллинойса, Мэриленда, Массачусетса, Мичигана, Миннесоты, Невады, Нью-Джерси, Нью-Мехико и Род-Айленда.
Как отмечает The Hill, это первый иск, направленный непосредственно против самих нововведений — ранее представители Сан-Франциско и калифорнийского округа Санта-Клара просили суд наложить временный запрет.