Исторический музей извинился за значки с храмом Василия Блаженного без крестов

На сувениры с изображением собора без крестов обратили внимание в Telegram. Музей сообщил, что изъял из продажи такую продукцию. Госдума 15 июля приняла закон против «крестопада»

Фото: Олег Яковлев / РБК

Государственный исторический музей в Москве извинился за сувенирную продукцию с храмом Василия Блаженного без изображения крестов и сообщил, что изъял ее из продажи. Об этом говорится в телеграм-канале музея.

На сувениры, в том числе значки, с изображением собора без крестов обратил внимание телеграм-канал «Многонационал» (более 385,7 тыс. подписчиков).

В Историческом музее отметили, что Покровский собор (собор Василия Блаженного) является не только православной святыней, но и памятником русского зодчества, признанным Восьмым чудом света, а его необычный архитектурный образ вдохновляет многих дизайнеров на создание различных объектов. Купол храма без крестов — «исключительно стилизация архитектурной детали, подчеркивающая необыкновенную выразительность собора», пояснили там. В музее при этом подчеркнули, что внимательно относятся к использованию религиозных образов в сувенирной продукции.

«Мы приносим искренние извинения всем, чьи чувства были невольно задеты дизайном сувенирных значков. После внимательного изучения ситуации музей принял решение изъять всю продукцию, вызвавшую дискуссию, и прекратить ее продажу до внесения необходимых изменений», — заявили в Историческом музее.

Там добавили, что в ближайшее время объявят о конкурсе на разработку дизайна официальной серии сувениров для музея-собора, победитель будет выбран в ходе публичного голосования.

15 июля Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, согласно которому «в СМИ, в интернете, при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и в рекламе изображений и иных форм воспроизведения» нельзя использовать изображения религиозных объектов без «религиозных символов христианства, ислама, буддизма, иудаизма и других религий, составляющих неотъемлемую часть исторического наследия народов России».

В июне митрополит Леонид раскритиковал обложку группы «Московские мусульмане» во «ВКонтакте», на которой у собора Василия Блаженного вместо крестов изображены полумесяцы. Священнослужитель посчитал изображение «глумливым» и напомнил, что храм был построен по указу князя Ивана Грозного в XVI веке в честь победы над Казанским ханством. «Иоанн Грозный переворачивается в гробу, наблюдая, как храм превращается в символ поражения», — написал он в телеграм-канале. Паблик затем признал ошибку и удалил изображение.

В мае на эмблему Кремля вернули кресты вместо ромбов на коронах двуглавых орлов после критики.