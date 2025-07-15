«Ъ» узнал, что Генпрокуратура требует запретить объединение хлебопеков

Генпрокуратура потребовала запретить объединение хлебопеков, контролирующих 50% долей ООО «Рижский хлеб» в Ивановской области, оцениваемого в 1,5 млрд руб., пишет «Коммерсантъ». В качестве основания ведомство указало поддержку ВСУ

Фото: rigahleb / VK

В Родниковский суд Ивановской области поступил иск Генпрокуратуры с требованием признать экстремистским и запретить в России деятельность объединения производителей хлебобулочных изделий, контролирующих 50% долей ООО «Рижский хлеб» в Ивановской области, пишет газета «Коммерсантъ».

В Генпрокуратуре указали, что в объединение входят гражданин Латвии Нормундс Бомис и гражданка Украины Татьяна Приходько, а также принадлежащие им латвийская компания SIA Lielezers, украинские ТОВ «Рижський хлiб» и ТОВ «Хлiбний гурман», и рижский фонд Ziedot.lv.

Бомис является основателем и бенефициаром торговой сети Lielezers, специализирующейся на производстве, реализации хлебобулочных и мучных изделий. Головная компания группы SIA Lielezers зарегистрирована в городе Лимбажи на севере Латвии. Холдинг также имеет структурные подразделения на Украине, а в России в него входит ООО «Рижский хлеб» из города Родники, созданный Бомисом и россиянином Сергеем Сиренко в 2006 году, отмечает «Коммерсантъ». Каждому из них принадлежит по 50% долей в уставном капитале организации, активы которой оцениваются в 700 млн руб., выручка — в 1,5 млрд руб.

В Генпрокуратуре обратили внимание, что на сайте Lielezers Бомис опубликовал рекламу, призывающую жителей Евросоюза собирать средства для украинских военных. Приходько, в свою очередь, от имени «Хлiбний гурман» и «Рижський хлiб» публикует в соцсетях информацию, которая дискредитирует российские власти и армию.

По результатам проверки надзорное ведомство заключило, что Бомис, Приходько и принадлежащие им компании «ведут экстремистскую деятельность против государственных интересов России». Претензии ведомства к Бомису также связаны с тем, что он, как утверждается, через фонд Ziedot.lv спонсирует украинский батальон «Азов» (признан террористически и запрещен в России). Всего в 2023–2025 годах он перечислил на эти цели более $36,8 тыс.

После начала российской военной операции на территории Украины Нормундс Бомис публично осудил действия армии России и потребовал от Сергея Сиренко остановить работу ООО «Рижский хлеб», пишет «Коммерсантъ». Бомис также настаивал, что активы компании следует продать, а полученные от сделки средства вывести за рубеж. Получив отказ, бизнесмен решил вывезти оборудование предприятия, однако ему помешали российские силовики, отмечает газета.

В Генпрокуратуре заключили, что таким образом участники объединения «публично оправдывают террористическую деятельность», «возбуждают национальную и социальную ненависть», «пропагандируют исключительность и превосходство граждан Украины». Находящееся под их контролем предприятие в Ивановской области обеспечивает постоянный прирост капитала и разнообразие источников доходов, отметили в ведомстве. В связи с этим Генпрокуратура просит суд запретить объединение, а также обратить в доход России долю латвийского бизнесмена в «Рижском хлебе».