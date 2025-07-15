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Ростовским полицейским начали компенсировать суммы предложенных взяток

Речицкий: ростовским полицейским начали компенсировать суммы предложенных взяток
Ростовским полицейским начали компенсировать суммы взяток, от которых они отказались. Начальник регионального управления МВД Александр Речицкий объяснил такое решение вознаграждением за «стойкую антикоррупционную позицию»
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК

Сотрудникам полиции в Ростовской области для поощрения их антикоррупционной позиции начали компенсировать суммы взяток, от которых они отказались, сообщил начальник ГУ МВД России по региону Александр Речицкий.

«В последнее время мы ввели в практику: за стойкую антикоррупционную позицию мы возвращаем сотрудникам полиции денежные средства, которые были предложены взяткодателями в период совершения противоправных действий», — сказал Речицкий (цитата по ТАСС). При этом он отметил, что в отношении тех, кто предлагал взятку, все равно возбуждается уголовное дело.

По словам начальника ГУ МВД по Ростовской области, только за последние два месяца было возбуждено свыше 25 дел по статье 291 УК (дача взятки). Всего за первое полугодие в Ростовской области было выявлено 767 коррупционных преступлений, пресечено 260 фактов взяточничества, 135 из которых выявили сотрудники органов внутренних дел.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

«Каждая предлагаемая сумма сотруднику в соответствии с моим приказом возвращается в том объеме, в котором предлагал взяткодатель», — рассказал Речицкий.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу МВД региона.

В 2024 году в Ростовской области количество выявленных коррупционных преступлений выросло на 23% по сравнению с 2023 годом, почти половина из них — это взятки, средняя сумма которых составила 550 тыс. руб., рассказывал бывший начальник ГУ МВД России по региону Олег Агарков. Всего было выявлено более 4,5 тыс. подобных преступлений, в 2023 году — 3,94 тыс. Ущерб от экономических преступлений превысил 3,7 млрд руб.

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