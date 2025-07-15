Шмыгаль написал заявление об увольнении с поста премьера Украины

Пост премьер-министра Украины Шмыгаль занимал четыре года, украинское правительство он возглавил в марте 2020-го. Зеленский предложил назначить его министром обороны вместо Умерова. Его кандидатуру должна утвердить Верховная рада

Денис Шмыгаль (Фото: Thomas Imo / Photothek Media Lab / Global Look Press)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал на имя Верховной рады заявление об увольнении. Фотографию подписанного заявления он опубликовал в своем телеграм-канале.

«Прошу принять мою отставку с поста премьер-министра Украины», — говорится в заявлении, которое датировано 15 июля.

Фотографию Шмыгаль сопроводил подписью с благодарностью президенту Украины Владимиру Зеленскому за доверие. Он также поблагодарил украинских военнослужащих и правительство «за неутомимый труд ради государства».

Накануне, 14 июля, Зеленский сообщил, что Шмыгаль возглавит Минобороны Украины, а на посту премьер-министра страны его сменит Юлия Свириденко, которая сейчас занимает должность первого вице-премьера. «Колоссальный опыт Дениса Шмыгаля точно будет полезен на позиции министра обороны Украины — именно в этой сфере сейчас максимум ресурсов страны, максимум задач и очень много ответственности», — объяснил Зеленский.

Согласно украинскому законодательству, кандидатуру министра обороны и премьера по предложению президента утверждает Верховная рада. Сейчас пост главы Минобороны Украины занимает Рустем Умеров. По информации «РБК Украина» и «Суспiльне», после отставки Умерова назначат послом Украины в США.

Денис Шмыгаль родился 15 октября 1975 года во Львове. Окончил университет «Львовская политехника» по специальности «Менеджмент в производственной сфере (машиностроение)», получив квалификацию инженера-экономиста. В 2003 году защитил диссертацию на тему «Развитие производственной инфраструктуры региона в условиях рыночной экономики», получив степень кандидата экономических наук. Стажировался за границей, владеет украинским, русским, английским и польским языками. На государственную службу Шмыгаль перешел в 2009 году. В августе 2019 года был назначен председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации. В феврале 2020-го Шмыгаль стал вице-премьером — министром развития общин и территорий, а через месяц — премьер-министром Украины, сменив на этом посту Алексея Гончарука.