Казахстан начал строить ТЭЦ без участия России
Казахстан начал строительство теплоэлектроцентрали в Кокшетау на севере страны самостоятельно, «не обращаясь ни к кому», сообщил на пресс-конференции в правительстве премьер-министр Олжас Бектенов.
Он напомнил, что изначально станцию планировали возвести с российскими партнерами, как и две другие ТЭЦ в Семее и Усть-Каменогорске. «Пока мы не получили точной информации о предоставлении гарантированного удешевленного финансирования с российской стороны», — сказал Бектенев (цитата по Zakon.kz).
Сейчас Астана ждет ответа Москвы насчет других ТЭЦ. Если его не будет в ближайшее время, Казахстан приступит к реализации проектов самостоятельно, добавил премьер: «Они очень важны, долго ждать не можем, нам нужны и тепло, и электроэнергия». По словам Бектенева, «бюджет потянет».
Россия и Казахстан в 2024 году подписали межправительственное соглашение о строительстве трех ТЭЦ. В качестве генподрядчика планировалось привлечь «Интер РАО», а основные виды работ должны были выполнить подрядные организации. Соглашение подразумевало, что проект будет финансироваться российскими банками, которые предоставят кредиты на 15 лет. Предварительную стоимость строительства оценивали в $2,7 млрд.
В мае первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр сообщил о проблемах с финансированием и предположил, что Астане придется искать нового инвестора. Замминистра энергетики Бакытжан Ильяс заявил, что строительством вместо российских подрядчиков могут заняться компании из Китая и Южной Кореи.
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