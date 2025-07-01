 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

Казахстан попросил западные компании вернуть контроль над газовым заводом

Upstream: Казахстан попросил Eni и Shell вернуть контроль над газовым заводом
Казахстан потребовал у иностранных компаний в ближайшее время вернуть государству контроль над строительством завода по переработке газа. Ранее западные акционеры выдвинули новые требования к проекту, власти страны их не приняли
Фото: АО Национальная компания «КазМунайГаз»
Фото: АО Национальная компания «КазМунайГаз»

Власти Казахстана обратились к западным компаниям Eni и Shell с требованием передать контроль над проектом по переработке газа на Карачаганакском месторождении госкомпании, пишет Upstream со ссылкой на источники.

Правительство потребовало, чтобы обе компании как можно быстрее передали права на управление проектом и контрактные права нефтегазовому холдингу «КазМунайГаз», поскольку власти «разочаровались в ходе его строительства», сообщили источники.

EPC-контракт сохранится у консорциума Hyundai Engineering/Sicim, который согласился построить завод за $3,5 млрд. Hyundai Engineering как генподрядчик продолжает работу по потенциальному привлечению казахстанских субподрядных компаний.

EPC-контракт — это договор между заказчиком строительства и подрядчиком, по которому подрядчик берет на себя весь цикл работ над проектом: проектирование (engineering), закупку оборудования и материалов (procurement), строительство и ввод объекта в эксплуатацию (construction).

Всего иностранные акционеры потратили на подготовку проекта около $60 млн. Казахстану еще предстоят переговоры о компенсации этих затрат и детальных условиях перехода проекта госкомпании.

Ранее «Казинформ» сообщил, что акционеры Карачаганака потребовали $1 млрд дополнительно на строительство завода. Они объяснили, что окупить затраты на строительство завода в течение отведенного срока невозможно, поскольку соглашение о разделе продукции действует до 2037 года.

Казахстан признал неприемлемыми условия акционеров. Министерство энергетики заявило, что, если строительство газоперерабатывающего завода будет отложено, ведомство готово к сценарию с ухудшением ситуации с переработкой газа и риском дефицита товарного газа на внутреннем рынке.

«КазМунайГаз» — это национальная нефтегазовая компания Республики Казахстан, созданная 20 февраля 2002 года по указу президента в результате объединения компаний «Казахойл» и «Транспорт нефти и газа». Занимается разведкой и добычей углеводородов, транспортировкой и переработкой нефти.

Eni и Shell являются участниками международного консорциума по разработке Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения вместе с Chevron, ЛУКОЙЛом и «КазМунайГазом». В этом консорциуме Shell и Eni владеют по 29,25% каждая, Chevron — 18%, ЛУКОЙЛ — 13,5%, а казахская госкомпания — 10%

Читайте РБК в Telegram.

Минтруд показал проект календаря выходных дней в 2026 году

«Яндекс» отменил плату за большинство функций нейросети «Алиса»

С «Газпрома» предложили снять налоговую нагрузку по долгам Nord Stream 2

Трамп начал продавать духи в честь своих побед на выборах

Трамп заявил, что без субсидий Маску пришлось бы вернуться из США в ЮАР

Половина россиян назвала предосудительным свидание ради ужина

Верховный суд разъяснил, как делится купленная до брака квартира

В Госдуме объяснили, кто мог распространить слухи о заморозке вкладов

Уголовное дело против Ильи Варламова передано в суд

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Казахстан месторождение газ Eni Royal Dutch Shell Казмунайгаз
Материалы по теме
НПЗ в Чехии запросили поставки нефти из государственных резервов
Экономика
Глава «Северстали» увидел риск остановки металлургических заводов России
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 июля
EUR ЦБ: 92,74 (+0,48) Инвестиции, 20:05 Курс доллара на 2 июля
USD ЦБ: 78,42 (-0,11) Инвестиции, 20:05
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 22:12
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:05
В Азербайджане арестовали четырех россиян по делу о транзите наркотиков Политика, 22:03
Указ о возврате зарубежных инвесторов. Поможет ли он привлечь их деньгиПодписка на РБК, 21:43
Зеленский сообщил о гибели комбрига при ударе в Днепропетровской области Политика, 21:40
Юран возглавил турецкий клуб из второго дивизиона Спорт, 21:36
Поселиться насовсем: как выглядит премиальный жилой квартал от Pioneer РБК и Pioneer, 21:33
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Трамп заявил о наблюдении за развитием ситуации в Сумской области Политика, 21:27
Казахстан попросил западные компании вернуть контроль над газовым заводом Экономика, 21:27
Макрон после разговора с Путиным позвонил Зеленскому Политика, 21:09
ЦСКА обыграл белградский «Партизан» в матче Братского кубка Спорт, 21:03
Путин заявил Макрону о роли Запада в украинском конфликте Политика, 20:59
Зверев четвертым из топ-10 проиграл в первом круге Уимблдона Спорт, 20:53
Особенности национальной еды: как возникло разнообразие российской кухни РБК и Перекрёсток, 20:52