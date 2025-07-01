Казахстан попросил западные компании вернуть контроль над газовым заводом

Казахстан потребовал у иностранных компаний в ближайшее время вернуть государству контроль над строительством завода по переработке газа. Ранее западные акционеры выдвинули новые требования к проекту, власти страны их не приняли

Фото: АО Национальная компания «КазМунайГаз»

Власти Казахстана обратились к западным компаниям Eni и Shell с требованием передать контроль над проектом по переработке газа на Карачаганакском месторождении госкомпании, пишет Upstream со ссылкой на источники.

Правительство потребовало, чтобы обе компании как можно быстрее передали права на управление проектом и контрактные права нефтегазовому холдингу «КазМунайГаз», поскольку власти «разочаровались в ходе его строительства», сообщили источники.

EPC-контракт сохранится у консорциума Hyundai Engineering/Sicim, который согласился построить завод за $3,5 млрд. Hyundai Engineering как генподрядчик продолжает работу по потенциальному привлечению казахстанских субподрядных компаний.

EPC-контракт — это договор между заказчиком строительства и подрядчиком, по которому подрядчик берет на себя весь цикл работ над проектом: проектирование (engineering), закупку оборудования и материалов (procurement), строительство и ввод объекта в эксплуатацию (construction).

Всего иностранные акционеры потратили на подготовку проекта около $60 млн. Казахстану еще предстоят переговоры о компенсации этих затрат и детальных условиях перехода проекта госкомпании.

Ранее «Казинформ» сообщил, что акционеры Карачаганака потребовали $1 млрд дополнительно на строительство завода. Они объяснили, что окупить затраты на строительство завода в течение отведенного срока невозможно, поскольку соглашение о разделе продукции действует до 2037 года.

Казахстан признал неприемлемыми условия акционеров. Министерство энергетики заявило, что, если строительство газоперерабатывающего завода будет отложено, ведомство готово к сценарию с ухудшением ситуации с переработкой газа и риском дефицита товарного газа на внутреннем рынке.

«КазМунайГаз» — это национальная нефтегазовая компания Республики Казахстан, созданная 20 февраля 2002 года по указу президента в результате объединения компаний «Казахойл» и «Транспорт нефти и газа». Занимается разведкой и добычей углеводородов, транспортировкой и переработкой нефти.

Eni и Shell являются участниками международного консорциума по разработке Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения вместе с Chevron, ЛУКОЙЛом и «КазМунайГазом». В этом консорциуме Shell и Eni владеют по 29,25% каждая, Chevron — 18%, ЛУКОЙЛ — 13,5%, а казахская госкомпания — 10%