Обвиненный в шпионаже на Россию британец заявил, что работал на Израиль

Британец, которого обвинили в шпионаже в пользу России в прошлом году, на самом деле собирался «разоблачить» агентов и передать информацию о них Израилю. По его словам, так он хотел «принести пользу» еврейскому государству

Грант Шэппс (Фото: Martyn Wheatley / Global Look Press)

Британец Говард Филлипс, которого обвинили в шпионаже в пользу России в 2024 году, заявил суду, что на самом деле пытался «разоблачить» агентов и передать информацию о них Израилю. Об этом пишет The Guardian.

В 2024 году 65-летнему Филлипсу предъявили обвинение в содействии иностранной разведке после того, как он передал флешку с данными о тогдашнем министре обороны Гранте Шэппсе предполагаемым российским агентам. Речь идет, в частности, о домашнем адресе и местонахождении частного самолета министра.

Филлипс тогда не признал себя виновным. В 2025 году, выступая в королевском суде Винчестера, он сказал, что не действовал не против Великобритании, а осуществлял секретный заговор с целью «заманить в ловушку» российских шпионов.

Британец заявил суду, что он еврей и надеется передать информацию о российских шпионах Израилю, поскольку считает, что это «принесет пользу» государству. Свое отношение к России Филлипс охарактеризовал как «очень негативное».

Филлипса арестовали 16 мая 2024 года в центре Лондона. Полиция также провела обыски по двум адресам, но заявила, что арест подозреваемого не связан с какими-либо предыдущими расследованиями, кроме того, нет угрозы «для широкой общественности».

В пресс-службе посольства России заявили РБК, что видели сообщение полиции, но никакой дополнительной информацией не располагают, официальных уведомлений от британской стороны не получали.

Незадолго до этого случая — в первой половине мая — британский МИД вызвал российского посла, чтобы объявить ему о мерах в рамках «крупного пакета» мер по выявлению и пресечению российских операций по сбору разведданных в Великобритании. В российском МИДе пообещали адекватный ответ на эти действия.