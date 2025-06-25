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Политика ,  
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Депортированный из Венгрии украинский шпион попросился в Россию

Бывший украинский дипломат, которого в Венгрии обвинили в шпионаже в пользу Киева, хотел уехать в Россию, но был выдворен на Украину, пишет Blikk. Перед этим его задержали в Будапеште.

По данным Hello Magyar, речь идет о бывшем сотруднике украинской дипмиссии Сергее Александрове.

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Будапешт,&nbsp;Венгрия

Задержанный является уроженцем Крыма и прожил в Венгрии более 10 лет, в том числе работая дипломатом в посольстве Украины в 2010-х годах, отмечает Blikk. Как рассказал изданию адвокат Александрова, суд последней инстанции отменил решение о его депортации. Судья постановил, что, несмотря на то, что нахождение экс-дипломата в Венгрии представляет угрозу нацбезопасности, его не следовало принудительно депортировать на Украину — вместо этого ему должны были предоставить возможность добровольно выехать в Россию.

Александров был задержан Центром по борьбе с терроризмом 9 мая в Будапеште. Как отмечает Blikk, венгерская контрразведка уже давно рассматривала бывшего дипломата как нелегального разведчика. Его задержание связано с арестом на Украине двух экс-военнослужащих, обвиняемых в шпионаже в пользу венгерской военной разведки.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Полина Харчевникова
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