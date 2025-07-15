 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Маск предложил новый источник инвестиций для финансирования xAI

Маск предложил новый источник инвестиций для отстающего от конкурентов xAI
Илон Маск планирует привлечь деньги для ИИ-стартапа xAI за счет другой своей компании — Tesla. До этого SpaceX уже вложила в xAI $2 млрд
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Francis Chung - Pool via CNP / Global Look Press)

Американский миллиардер Илон Маск ищет новые источники финансирования для своего стартапа в области разработки искусственного интеллекта (ИИ) xAI. Он предложил акционерам Tesla инвестировать свои средства в xAI, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

14 июля Маск написал в соцсети Х, что акционеры Tesla скоро проголосуют по вопросу инвестирования в xAI. «Если бы это зависело от меня, Tesla уже давно инвестировала бы в xAI. Мы проведем голосование акционеров по этому вопросу», — написал.

До этого WSJ сообщила, что SpaceX уже вложила $2 млрд (156,7 млрд руб.) в xAI.

Выручка стартапа ниже расходов, при этом xAI отстает от конкурентов: ей приходится брать средства у других компаний Маска, в то время как OpenAI успешно привлекла «десятки миллиардов долларов» от SoftBank и Microsoft, говорится в материале WSJ.

Маск сдвинул на год срок, когда ИИ станет умнее всего человечества
Технологии и медиа
Илон Маск

Предложение Маска о поддержке xAI со стороны Tesla также связано с собственными проблемами производителя электромобилей, отмечает газета. В июле компания сообщила о падении мировых продаж авто на 13,5% за последний квартал и невыполнении прогнозов по поставкам.

Компания xAI для разработок в области ИИ была создана в июле 2023 года. Главная цель xAI — «понять истинную природу вселенной», говорилось на сайте компании. В штате xAI — разработчики, которые сотрудничали с компаниями DeepMind, Google Research, Microsoft Research, Twitter и Tesla.

Главный продукт xAI — чат-бот Grok на основе искусственного интеллекта. Первая версия Grok была представлена в ноябре 2023 года, а к июлю 2025 года уже вышла четвертая версия.

Читайте РБК в Telegram.

Дмитриев рассказал о перспективах диалога России и США

ЕС начал запаздывать с заполнением хранилищ газа к зиме

Умер режиссер первых сезонов «Каменской» Юрий Мороз

Reuters: ЕС намерен предотвратить введение новых пошлин США

Зеленский предложил Свириденко возглавить правительство Украины

В Санкт-Петербурге сожгли более 500 кг кокаина на миллиард рублей

Министр обороны Германии заявил о готовности «убивать российских солдат» в случае войны

В Сочи туристы устроили драку из-за акции. Видео

Трамп назвал условие ввода санкций против России через 50 дней

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Илон Маск Инвестиции Tesla
Илон Маск фото
Илон Маск
Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Материалы по теме
Маск сдвинул на год срок, когда ИИ станет умнее всего человечества
Технологии и медиа
В США заявили, что Grok ссылается на Маска в чувствительных вопросах
Технологии и медиа
Politico рассказало об утрате DOGE позиций и роли после ухода Маска
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июля
EUR ЦБ: 91,12 (-0,38) Инвестиции, 14 июл, 07:24 Курс доллара на 12 июля
USD ЦБ: 77,89 (-0,02) Инвестиции, 14 июл, 07:24
Писториус договорился «быстро и тихо» купить Patriot для Украины Политика, 01:02
xAI заключила контракт с Министерством обороны США Технологии и медиа, 00:54
Суд отменил штраф молдавского священника за паломничество по России Политика, 00:35
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil, 00:35
Маск предложил новый источник инвестиций для финансирования xAI Политика, 00:27
Сотрудников Starbucks обяжут работать из офиса больше дней в неделю Бизнес, 00:08
Клуб россиянина заработал рекордные призовые в международных кубках Спорт, 00:00
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Как и сколько зарабатывают легальные казино в РоссииПодписка на РБК, 00:00
Мерц пообещал поддержать США в вооружении Украины Политика, 14 июл, 23:58
Эквадор выдал России обвиняемого в мошенничестве при получении выплат Общество, 14 июл, 23:51
В Курской области при разминировании погибли двое сотрудников МЧС Политика, 14 июл, 23:43
В Чугуеве Харьковской области сообщили о пожаре после взрывов Политика, 14 июл, 23:38
Politico узнало о новом препятствии для санкций ЕС против России Политика, 14 июл, 23:35
МЧС предупредило москвичей об «очень сильном дожде» Общество, 14 июл, 23:28