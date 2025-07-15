Маск предложил новый источник инвестиций для финансирования xAI

Илон Маск планирует привлечь деньги для ИИ-стартапа xAI за счет другой своей компании — Tesla. До этого SpaceX уже вложила в xAI $2 млрд

Илон Маск (Фото: Francis Chung - Pool via CNP / Global Look Press)

Американский миллиардер Илон Маск ищет новые источники финансирования для своего стартапа в области разработки искусственного интеллекта (ИИ) xAI. Он предложил акционерам Tesla инвестировать свои средства в xAI, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

14 июля Маск написал в соцсети Х, что акционеры Tesla скоро проголосуют по вопросу инвестирования в xAI. «Если бы это зависело от меня, Tesla уже давно инвестировала бы в xAI. Мы проведем голосование акционеров по этому вопросу», — написал.

До этого WSJ сообщила, что SpaceX уже вложила $2 млрд (156,7 млрд руб.) в xAI.

Выручка стартапа ниже расходов, при этом xAI отстает от конкурентов: ей приходится брать средства у других компаний Маска, в то время как OpenAI успешно привлекла «десятки миллиардов долларов» от SoftBank и Microsoft, говорится в материале WSJ.

Предложение Маска о поддержке xAI со стороны Tesla также связано с собственными проблемами производителя электромобилей, отмечает газета. В июле компания сообщила о падении мировых продаж авто на 13,5% за последний квартал и невыполнении прогнозов по поставкам.

Компания xAI для разработок в области ИИ была создана в июле 2023 года. Главная цель xAI — «понять истинную природу вселенной», говорилось на сайте компании. В штате xAI — разработчики, которые сотрудничали с компаниями DeepMind, Google Research, Microsoft Research, Twitter и Tesla.

Главный продукт xAI — чат-бот Grok на основе искусственного интеллекта. Первая версия Grok была представлена в ноябре 2023 года, а к июлю 2025 года уже вышла четвертая версия.