Маск сдвинул на год срок, когда ИИ станет умнее всего человечества

Илон Маск (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Американский миллиардер на год в будущее сдвинул срок, когда искусственный интеллект (ИИ) станет умнее всех вместе взятых людей.

«Он [ИИ] станет умнее <...> всех людей, вместе взятых, примерно через пять лет [к 2030 году]», — написал Маск в своем Х. В марте 2024 года предприниматель называл другой срок — к 2029 году.

Маск написал, что ИИ уже сейчас умнее большинства людей в отдельных задачах, не уточнив, в каких именно. Менее чем через два года ИИ станет «умнее любого человека в чем угодно», отметил Маск.

«Нужно сделать так, чтобы ИИ максимально стремился к истине, даже если на этом пути будут некоторые трудности», — написал он.

Делая прогноз в марте прошлого года относительно будущего умственных способностей ИИ, Маск отреагировал на пост в X с видео, на котором американский футуролог Рэймонд Курцвейл говорил в подкасте комика Джо Рогана, что к 2029 году ИИ будет соответствовать человеческому уровню.

«Искусственный интеллект, вероятно, будет умнее любого отдельного человека в следующем году. К 2029 году ИИ, вероятно, будет умнее всех людей, вместе взятых», — прокомментировал тогда Маск слова Курцвейла.

Маск уже несколько раз заявлял, что ИИ стал потенциальной угрозой существованию человечества. Подобные убеждения Маска стали одной из причин его конфликта с главным исполнительным директором OpenAI Сэмом Альтманом. Маск был соучредителем компании и заявил, что хотел развивать ИИ открыто и безопасно для всего человечества. Однако, когда Альтман с командой сделали OpenAI частично коммерческой и связали ее с Microsoft, Маск увидел в этом предательство миссии и покинул организацию.

С тех пор миллиардер критикует OpenAI за закрытость и призывает делать ИИ максимально открытым и прозрачным. Он также создал новый проект — xAI, заявив, что его ИИ будет стремиться к «правде» и не посмеет манипулировать людьми.