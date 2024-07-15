Байден после просьбы Трампа усилил охрану Кеннеди-младшего

Племянник застреленного президента Джона Кеннеди, тоже выдвинувшийся в главы государства, получил охрану наравне с первыми лицами и ключевыми кандидатами. Его поддерживают около 8%

Роберт Кеннеди-младший (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший, чьи отец и дядя погибли при покушениях на их жизнь, получит защиту от Секретной службы, охраняющей первых лиц государства. Об этом сообщил министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас.

Такое поручение дал президент Джо Байден после покушения на Дональда Трампа, пояснил он. Сам Трамп предлагал распространить защиту Секретной службы и на Кеннеди-младшего.

«Мы находимся в условиях повышенной и очень динамичной угрозы», — отметил Майоркас.

Кеннеди-младший занимает третье место по результатам общенациональных опросов, существенно отставая от фаворитов гонки: Трампу отдают предпочтение 42,1% опрошенных, Байдену — 39,7%, у Кеннеди-младшего 8%.

Роберт Кеннеди-младший родился в семье Роберта Кеннеди, младшего брата президента Джона Кеннеди. Джона Кеннеди убили 22 ноября 1963 года, спустя два года после избрания на пост президента. Он был застрелен во время официального визита в Даллас в штате Техас. По подозрению в убийстве арестовали бывшего морпеха Ли Харви Освальда, через три дня он был застрелен владельцем ночного клуба Джеком Руби, который впоследствии умер в тюрьме. Роберта Кеннеди, который был младшим братом убитого президента и также выдвигался в качестве кандидата на высший пост в стране, убили в июне 1968 года. Предположительно, мотивом послужила поддержка сенатором Израиля в Шестидневной войне. Обвиняемого в убийстве Серхана Серхана первоначально приговорили к смертной казни, однако впоследствии смягчили наказание до пожизненного заключения. В 2021 году он получил право на досрочное освобождение.

Кеннеди-младший еще год назад требовал предоставить ему защиту Секретной службы, утверждая, что ее получают все кандидаты на пост президента, но Белый дом в этом отказывает. CNN напомнил тогда, что если бы защиту предоставили, это стало бы «почти беспрецедентным», и на таком раннем до голосования сроке государственную охрану приставляли только к тогдашнему сенатору Бараку Обаме, когда он стал первым чернокожим кандидатом в президенты с реальными шансами победить в гонке, и начал получать угрозы. Секретная служба охраняет либо первых лиц государства (действующих и бывших), либо основных кандидатов в президенты.

Кеннеди-младший увлекается конспирологическими теориями. Среди прочего, он обвинял ЦРУ в причастности к гибели своего отца и выступал против вакцинации, настаивая, что она приводит к умственным отклонениям у детей. Он стал главным юридическим советником организации, пропагандирующей подобные взгляды, а также написал несколько книг о вреде прививок. Во время пандемии COVID-19 его взгляды стали еще более радикальными.

Политик обещает покончить с «коррумпированным слиянием государственной власти и корпораций», которые пытаются «отравить наших детей и наш народ с помощью химикатов и фармацевтических препаратов» и «уничтожить средний класс».