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Военная операция на Украине ,  
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В США назвали имя найденного мертвым в Киеве военного атташе

Найденным мертвым в Киеве американским военным атташе оказался Ричард Кирлин
Сюжет
Военная операция на Украине
В конце июня в Киеве нашли тело дипломата из США, теперь стало известно, что это Ричард Кирлин. Полиция сочла его смерть естественной, Госдепартамент связал иные объяснения произошедшего с теориями заговора
Ричард Гарри Кирлин
Ричард Гарри Кирлин (Фото: bentoncountyfuneralhome.com)

Найденный мертвым в Киеве дипломат — это военный атташе Ричард Гарри «Рич» Кирлин, следует из некрологов на сайте онлайн-мемориала Legacy и похоронного бюро округа Бентон.

Смерть наступила три недели назад, 24 июня. Ему было 57 лет.

О смерти военного атташе США в конце июня сообщали со ссылкой на источники украинские издания «Страна.ua» и NV, не называя имени дипломата, затем информацию подтвердили в Госдепартаменте. «Мне даже неприятно об этом говорить, но я знаю, что иногда теории заговора выходят из-под контроля, мы полагаем, что он умер естественной смертью, и нет никаких признаков преступления», — сказал представитель ведомства Мэтью Миллер.

Источники украинских изданий рассказывали, что атташе прибыл на Украину за неделю до смерти, на его теле не было следов насильственной смерти, в его крови был повышенный уровень холестерина, а дверь в номер была закрыта изнутри.

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«По предварительной информации, он умер в результате остановки сердца. Известно, что он страдал заболеванием, связанным с сердечной недостаточностью. Соответственно, после экспертизы диагноз будет поставлен наверняка. Но судмедэксперт его осмотрел и не нашел признаков насильственной смерти», — сообщили изданию УНН в МВД Украины.

Как выяснил в марте Foreign Policy, Госдепартамент планировал отправить несколько десятков дипломатов в посольство в Киеве, доведя их общее число до 30–40. Таким образом ведомство намеревалось помочь послу Бриджит Бринк в ее работе, в том числе — в вопросах контроля за полученной военной помощью.

«Сотрудников посольства в Киеве слишком мало, и люди, которые там находятся, не могут выбраться за пределы города, чтобы даже поговорить с людьми, которые находятся ближе, но не на передовой, о том, как на самом деле обстоят дела», — объяснял сенатор Джим Риш.

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