Госдеп не согласился с Москвой в оценке причин покушения на Трампа

В Кремле ранее связали покушение на Трампа с атмосферой в США, созданной администрацией Байдена, которая в том числе применяет силовые методы. В Госдепе назвали комментарий «невероятно безответственным»

Дональд Трамп (Фото: Jeff Swensen / Getty Images)

Покушение на экс-президента Дональда Трампа не связано с атмосферой в США, как заявили в Кремле, полагает представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

Его попросили прокомментировать высказывание пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. Он, комментируя нападение на Трампа, заявил, что оно связано с атмосферой, которая создана в США администрацией Джо Байдена. Речь идет об экономическом давлении санкциями, политическом давлении либо применении силовых методов, военной силы, объяснил пресс-секретарь. При этом он подчеркнул, что в Кремле «не думают и не считают, что попытка устранения кандидата в президенты Трампа была организована действующей властью».

«Очевидно, что это невероятно безответственные комментарии со стороны Кремля, часть безответственных комментариев, которые они делают, и они не соответствуют действительности», — сказал Миллер.

Он добавил, что расследование покушения на Трампа является внутренним и информацией о нем США не будут делиться с другими странами. Миллер также исключил, что ситуация с экс-президентом повлияет на внешнюю политику Вашингтона.

Покушение на Трампа произошло в субботу, 13 июля, в городе Батлер в Пенсильвании во время предвыборного митинга. Там произошла стрельба. Сам политик почти не пострадал, пуля задела его ухо. В ходе атаки погиб один зритель — 50-летний пожарный Кори Комператоре. Еще двое получили ранения, они в тяжелом состоянии.

Стрелявший — 20-летний Томас Мэттью Крукс из того же штата. Он находился на крыше одноэтажного здания примерно в 140 м от того места, где на сцене выступал Трамп. Крукса ответным огнем убил снайпер из охраны. При нем нашли полуавтоматическую винтовку AR-15.

Трамп заявил, что Секретная служба США, которая охраняла его, проделала «фантастическую работу». Он отметил то, как агенты защитили его на сцене, и поблагодарил снайпера за ликвидацию стрелка с большого расстояния. «Они уложили его одним выстрелом прямо между глаз», — заявил политик.

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас, в чьем ведении находится Секретная служба, заявил, что покушение на Трампа было «провалом» служб безопасности.