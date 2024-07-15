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Военная операция на Украине ,  
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Литва по просьбе Киева прекратит бесплатное обучение украинских студентов

Сюжет
Военная операция на Украине
Прекращение господдержки украинских студентов является желанием Киева, сказали литовские власти. Вильнюс в 2022–2024 годах на поддержку учащихся с Украины выделил более €11 млн
Фото: Marijan Murat / Global Look Press
Фото: Marijan Murat / Global Look Press

С сентября в Литве прекратится государственное финансирование обучения украинских студентов, передает агентство BNS.

«Это желание украинской стороны. На Украине работают высшие учебные заведения, в настоящее время нет необходимости переводить учебу в другое место», — рассказали в литовском Министерстве образования, науки и спорта.

В ведомстве подчеркнули, что вся оказываемая помощь гражданам Украины в Литве организуется в ответ на потребности Киева, при этом нельзя способствовать «утечке мозгов» из страны.

В последние месяцы на Украине ужесточили мобилизацию. К примеру, с 1 июля под отправку в армию попали три категории студентов — обучающиеся на заочном отделении, которые получают второе или третье высшее образование и которые получают образование уровнем ниже уже имеющегося.

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Фото:Leon Neal / Getty Images

Вильнюс продолжит возмещать стоимость обучения студентов с Украины, поступивших в литовские высшие учебные заведения, которые приехали в страну после начала конфликта в 2022 году, но больше не будет предоставлять эту помощь вновь прибывшим украинцам.

После этих изменений для украинцев, получивших среднее образование и сдавших государственные экзамены в Литве, будет такой же порядок общего приема, что и для литовцев. То есть украинцы смогут претендовать на финансируемые государством места обучения наравне с местными жителями.

Несмотря на решение правительства, часть высших учебных заведений решили самостоятельно полностью или частично продолжать финансировать обучение украинцев. Вильнюсский колледж решил за свой счет полностью профинансировать обучение всех зачисленных в этом году граждан Украины, а также бесплатно предоставить общежитие и по возможности — выделить им стипендии.

Вильнюсский технический университет Гедимина планирует покрыть 40% от стоимости обучения для украинцев, а Университет Витовта Великого — предоставить частичные стипендии для покрытия платы за обучение и частичную компенсацию платы за общежитие. В этом году от украинцев поступило больше заявок на обучение, чем в 2022 и 2023 годах, по данным Вильнюсского колледжа и Университета Витовта Великого.

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Фото:Andrew Burton / Getty Images

Сейчас украинские студенты учатся в 17 высших учебных заведениях Литвы. В наиболее популярных вузах обучается около 1,1 тыс. украинцев. Среди направлений обучения популярность сохраняют бизнес, информационные технологии, системы искусственного интеллекта, архитектура, инженерия и коммуникации.

В Литве студентам с Украины ежемесячно предоставляются стипендии в размере €300 и 60% компенсации за стоимость обучения на бакалавриате. Для аспирантов государство покрывает полную стоимость обучения. На поддержку украинских студентов в 2022–2024 годах Вильнюс выделил более €11 млн.

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