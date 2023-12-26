Суд заочно арестовал журналистку Машу Гессен по делу о фейках об армии

Маша Гессен (Фото: Morris MacMatzen / Getty Images)

Басманный суд Москвы заочно арестовал проживающую в США журналистку Марию (Машу) Гессен по делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах России. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Гессен обвиняется в преступлениях по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России по мотивам политической ненависти).

В начале декабря Гессен также объявили в розыск.

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