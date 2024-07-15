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Военная операция на Украине ,  
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Гладков поручил ввести компенсацию за аренду жителям приграничных сел

Сюжет
Военная операция на Украине
В Белгородской области действует компенсация за аренду жилья, но только в случае, если жилье разрушено или повреждено и при этом нет другой недвижимости в собственности
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил ввести компенсацию за аренду жилья жителям приграничных населенных пунктов, в которых невозможно проживание из-за обстрелов, даже если их жилье не было разрушено или повреждено, передает «РИА Новости».

«Я предлагаю рассмотреть завтра на оперативном штабе новую норму, которая позволила бы получать компенсацию за арендуемое жилье при наличии договора, при отсутствии второго жилья в собственности не только тем, у кого жилье повреждено или разрушено, но и тем из этих населенных пунктов, которые мы перечислили, в которых невозможно проживание на территории этих сел. Мне кажется, с этим вопросом мы даже затянули: это просто необходимость», — сказал он.

Сейчас в Белгородской области действует мера, подразумевающая компенсацию оплаты по договору аренды за жилье тем жителям, у которых жилье разрушено или повреждено и нет другой недвижимости в собственности.

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Фото:Vvgladkov / Telegram

Под действие новых мер попадут жители нескольких населенных пунктов Шебекинского и Грайворонского городских округов, Борисовского, Краснояружского и Белгородского районов, отметил Гладков. Губернатор подчеркнул, что в регионе развернуты пункты временного размещения (ПВР), которые готовы принять около 15 тыс. человек. По словам Гладкова, люди неохотно соглашаются переезжать в эти пункты, так как не хотят покидать свои дома.

«Большинство не готовы. И от этого возникает проблема. Люди принимают решение остаться и начинаются уже иногда необратимые последствия», — отметил губернатор.

Гладков также подчеркнул, что власти совместно с силовыми структурами введут дополнительные меры по ограничению доступа в населенные пункты, в которых сохраняется напряженная обстановка. Под действие новых мер попадают населенные пункты Красное, Мухин, Панков, Ленинский, Первомайский в Шебекинском городском округе, село Безымено и поселок Горьковский в Грайворонском городском округе, село Богун-Городок Борисовского района, села Поповка, Прилесье, Демидовка в Краснояружском районе, а в Белгородском районе — Щетиновка, Валковский, Вергилевка.

Белгородская область регулярно подвергается атакам и обстрелам со стороны ВСУ. 15 июля украинские дроны атаковали два поселка в регионе, в результате ранения получили два человека. Накануне несколько жителей области также получили ранения в результате украинских атак. Так, в Новой Таволжанке при обстреле пострадали три человека.

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Белгородская область Вячеслав Гладков обстрелы
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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