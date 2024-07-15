Делегация с муфтием Татарстана попала под обстрел в Донбассе
Духовная делегация Татарстана во главе с муфтием Камилем Самигуллиным попала под обстрел в зоне проведения военной операции, сообщила пресс-служба Духовного управления мусульман (ДУМ) республики.
В управлении рассказали, что муфтий в третий раз с начала года поехал в зону военной операции. В состав делегации Татарстана кроме него вошли имам-мухтасиб Ютазинского района республики Марат Марданшин и сотрудник отдела Казанской епархии по взаимодействию с вооруженными силами протоиерей Андрей Зиньков.
Делегация поехала в зону боев по приглашению генерал-майора Кирилла Кулакова. Она посетила Луганск, Донецк и места дислокации российских подразделений, действующих на этом направлении.
«Несмотря на украинские удары снарядами и беспилотниками на протяжении всего пути передвижения, а также вражескую операцию по обстрелу делегации из Татарстана, Камиль хазрат вместе с Маратом хазратом и отцом Андреем смогли добраться до трех военных частей, провели в них встречи с солдатами из республики и других регионов России», — сказано в сообщении.
Делегация пробыла в зоне боев трое суток. За это время ее члены также посетили мечети в Донецке и Луганке и встретились с местными имамами.
В прошлый раз представители Духовного управления мусульман Татарстана, в том числе муфтий, посещали зону военной операции в мае.
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