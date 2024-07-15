Духовная делегация Татарстана во главе с муфтием попала под обстрел в Донбассе

Делегация с муфтием Татарстана попала под обстрел в Донбассе

Удары беспилотников и обстрелы происходили на всем пути следования делегации, также была предпринята «вражеская операция» по ее обстрелу. Представители духовенства, в том числе муфтий, смогли посетить три военных части

Фото: Духовное управление мусульман Республики Татарстан Фото: Духовное управление мусульман Республики Татарстан Фото: Духовное управление мусульман Республики Татарстан Фото: Духовное управление мусульман Республики Татарстан Фото: Духовное управление мусульман Республики Татарстан

Духовная делегация Татарстана во главе с муфтием Камилем Самигуллиным попала под обстрел в зоне проведения военной операции, сообщила пресс-служба Духовного управления мусульман (ДУМ) республики.

В управлении рассказали, что муфтий в третий раз с начала года поехал в зону военной операции. В состав делегации Татарстана кроме него вошли имам-мухтасиб Ютазинского района республики Марат Марданшин и сотрудник отдела Казанской епархии по взаимодействию с вооруженными силами протоиерей Андрей Зиньков.

Делегация поехала в зону боев по приглашению генерал-майора Кирилла Кулакова. Она посетила Луганск, Донецк и места дислокации российских подразделений, действующих на этом направлении.

«Несмотря на украинские удары снарядами и беспилотниками на протяжении всего пути передвижения, а также вражескую операцию по обстрелу делегации из Татарстана, Камиль хазрат вместе с Маратом хазратом и отцом Андреем смогли добраться до трех военных частей, провели в них встречи с солдатами из республики и других регионов России», — сказано в сообщении.

Делегация пробыла в зоне боев трое суток. За это время ее члены также посетили мечети в Донецке и Луганке и встретились с местными имамами.

В прошлый раз представители Духовного управления мусульман Татарстана, в том числе муфтий, посещали зону военной операции в мае.