Райцентр в Белгородской области попал под обстрел реактивной артиллерии
Украинские войска обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) город Грайворон в Белгородской области.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, пострадавших нет.
«В результате прямых попаданий снарядов полностью сгорел один частный дом и разрушен гараж», — написал глава региона.
Кроме того, повреждения получили еще восемь жилых частных домов и два автомобиля.
В результате взрывов нарушено газо- и электроснабжение, уточнил Гладков.
Руководство приграничных с Украиной областей регулярно сообщает об обстрелах и атаках дронов на территории их регионов.
Гладков 12 июня сообщил, что город Шебекино Белгородской области был обстрелян из РСЗО, в результате чего погиб мирный житель, еще трое получили ранения.
Снаряд, по словам губернатора, попал в квартиру, где находился мужчина. Он умер на месте до приезда врачей.
Среди пострадавших — две женщины с осколочными ранениями рук и ног, их госпитализировали. Еще один мужчина был контужен. Ему оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации пострадавший отказался.
Упал — поднялся.
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