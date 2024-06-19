Райцентр в Белгородской области попал под обстрел реактивной артиллерии

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Украинские войска обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) город Грайворон в Белгородской области.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, пострадавших нет.



«В результате прямых попаданий снарядов полностью сгорел один частный дом и разрушен гараж», — написал глава региона.

Кроме того, повреждения получили еще восемь жилых частных домов и два автомобиля.

В результате взрывов нарушено газо- и электроснабжение, уточнил Гладков.

Руководство приграничных с Украиной областей регулярно сообщает об обстрелах и атаках дронов на территории их регионов.

Гладков 12 июня сообщил, что город Шебекино Белгородской области был обстрелян из РСЗО, в результате чего погиб мирный житель, еще трое получили ранения.

Снаряд, по словам губернатора, попал в квартиру, где находился мужчина. Он умер на месте до приезда врачей.

Среди пострадавших — две женщины с осколочными ранениями рук и ног, их госпитализировали. Еще один мужчина был контужен. Ему оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации пострадавший отказался.