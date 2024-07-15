Bloomberg узнал о звонке Трампа его бывшей сопернице Никки Хейли

Трамп пригласил Хейли на съезд республиканцев, пишет Bloomberg. Ранее между ними развернулась основная борьба за право стать кандидатом от партии, экс-постпред при ООН вышла из гонки в марте

Дональд Трамп (Фото: Jeff Swensen / Getty Images)

Бывший президент США Дональд Трамп позвонил экс-постпреду Вашингтона при ООН Никки Хейли и пригласил ее посетить национальный съезд Республиканской партии, который пройдет на этой неделе в Милуоки (штат Висконсин), пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Между Трампом и Хейли разворачивалась основная борьба за право выдвинуть кандидатуру на пост президента США от Республиканской партии. В марте 2024 года экс-постпред вышла из президентской гонки.

Собеседники Bloomberg объяснили звонок Трампа желанием объединить партию после попытки покушения на его жизнь 13 июля. Источники агентства также анонсировали выступление Хейли на съезде во вторник, 16 июля.

Съезд Республиканской партии пройдет 15–18 июля. После покушения Трамп попросил переписать свою речь, в которой большое внимание уделялось критике действующего президента США Джо Байдена. «Честно говоря, теперь это будет совсем другая речь», — сказал он.

На прошлой неделе Хейли призывала своих сторонников поддержать Трампа, а съезд в Милуоки назвала «временем единства республиканцев».

Покушение на Трампа произошло 13 июля в ходе предвыборного митинга в Пенсильвании, в экс-президента выстрелили из винтовки, Трамп получил ранение уха. Один зритель погиб, еще два пострадали, нападавшего ликвидировали. Стрелявшим оказался 20-летний Томас Мэттью Крукс, его мотивы выясняют. В ФБР считают, что нападавший действовал в одиночку.

Байден обсудил произошедшее с Трампом и призвал американцев «охладить» накал политических страстей и не превращать политику «в поле боя». Он также поручил Секретной службе обеспечить полную безопасность республиканцу и анонсировал тщательное и быстрое расследование.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Формально партии пока не выдвинули Байдена и Трампа в качестве своих кандидатов, однако ожидается, что именно они станут главными претендентами на этот пост.