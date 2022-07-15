В ФРГ бизнесмена приговорили к трем годам за незаконный экспорт в Россию

Суд установил, что мужчина незаконно экспортировал в Россию товары двойного назначения. Обвинения в сотрудничестве со спецслужбами с бизнесмена сняли

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Высший земельный суд в Дрездене приговорил бизнесмена из Лейпцига к трем годам и трем месяцам лишения свободы за незаконный экспорт в Россию товаров двойного назначения в обход санкций, сообщил Bild (Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту в России).

Суд считает, что 57-летний Александр С. годами поставлял техническое оборудование и лабораторные принадлежности без получения соответствующих лицензий. При этом, как заявила сторона обвинения, мужчина знал, что эти товары могли быть использованы для исследований и производства биологического или химического оружия и ракетных технологий.

По версии следствия, среди торговых партнеров Александра С. были две компании в Екатеринбурге, которые, по данным федеральной прокуратуры, «имеют тесные связи с российскими спецслужбами и военными компаниями».

Мужчина признал вину только в том, что экспортировал товары без получения необходимых лицензий.

В итоге суд приговорил его к трем годам и трем месяцам лишения свободы. Мужчину признали виновным в нарушении закона о внешней торговле. В то же время обвинения в сотрудничестве с иностранной разведкой и нарушении закона о контроле над военным оружием суд с Александра С. снял. Как пояснил судья, мужчина нарушил закон, поскольку «хотел заниматься бизнесом», а не потому «что хотел работать на спецслужбы».

Евросоюз запретил поставки в Россию товаров и технологий двойного назначения для получателей в оборонной отрасли в 2014 году. Эти товары подразделяются на десять категорий: ядерные материалы и оборудование, специальные материалы и сопутствующее оборудование, обработка материалов, электроника, компьютеры, телекоммуникации и информационная безопасность, датчики и лазеры, навигация и авионика, морские технологии, а также авиация, космос и двигательные установки. Среди подкатегорий есть, например, материалы с особыми свойствами (сверхпроводники, спецсплавы, полимеры), более сотни вирусов, бактерий и ядов, высокоточные станки, интегральные микросхемы, подводные аппараты, беспилотники и специальные компьютерные устройства.