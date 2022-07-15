В ФРГ бизнесмена приговорили к трем годам за незаконный экспорт в Россию

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 57,89 (-0,46) Инвестиции, 16:00
Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 57,83 (-0,42) Инвестиции, 16:00
«Сбер» предупредил о предлагающих помочь с покупкой в IKEA мошенниках Технологии и медиа, 22:49
МОК спустя 110 лет признал чемпионом спортсмена индейского происхождения Спорт, 22:48
Дерипаска назвал индикатор конца «старой доброй» системы экономики Экономика, 22:46
Обрести свободу, не жертвуя комфортом: гибридный формат жилья в Москве РБК Стиль и Донстрой, 22:24
СК завел дело о покушении после обстрела села в Брянской области Политика, 22:22
Теннисист Рублев вышел в полуфинал турнира в Швеции Спорт, 22:18
«Зенит» в первом туре чемпионата России упустил победу в игре с «Химками» Спорт, 22:03
Пашинян обсудил с главой ЦРУ международную и региональную безопасность Политика, 21:59
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Журова объяснила выдачу Fan ID избившему судью Широкову Спорт, 21:54
Как снизить загруженность московских улиц раз и навсегда 21:52
Байден встретился с королем и наследным принцем Саудовской Аравии Политика, 21:50
Против Леонида Гозмана завели уголовное дело Политика, 21:48
В ФРГ бизнесмена приговорили к трем годам за незаконный экспорт в Россию Политика, 21:35
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:34
Война санкций ,  
0 

В ФРГ бизнесмена приговорили к трем годам за незаконный экспорт в Россию

Суд установил, что мужчина незаконно экспортировал в Россию товары двойного назначения. Обвинения в сотрудничестве со спецслужбами с бизнесмена сняли
Фото: Jens Schlüter-Pool / Getty Images
Фото: Jens Schlüter-Pool / Getty Images

Высший земельный суд в Дрездене приговорил бизнесмена из Лейпцига к трем годам и трем месяцам лишения свободы за незаконный экспорт в Россию товаров двойного назначения в обход санкций, сообщил Bild (Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту в России).

Суд считает, что 57-летний Александр С. годами поставлял техническое оборудование и лабораторные принадлежности без получения соответствующих лицензий. При этом, как заявила сторона обвинения, мужчина знал, что эти товары могли быть использованы для исследований и производства биологического или химического оружия и ракетных технологий.

По версии следствия, среди торговых партнеров Александра С. были две компании в Екатеринбурге, которые, по данным федеральной прокуратуры, «имеют тесные связи с российскими спецслужбами и военными компаниями».

Восемь лет санкций против России. Главное
Политика

Мужчина признал вину только в том, что экспортировал товары без получения необходимых лицензий.

В итоге суд приговорил его к трем годам и трем месяцам лишения свободы. Мужчину признали виновным в нарушении закона о внешней торговле. В то же время обвинения в сотрудничестве с иностранной разведкой и нарушении закона о контроле над военным оружием суд с Александра С. снял. Как пояснил судья, мужчина нарушил закон, поскольку «хотел заниматься бизнесом», а не потому «что хотел работать на спецслужбы».

Евросоюз запретил поставки в Россию товаров и технологий двойного назначения для получателей в оборонной отрасли в 2014 году. Эти товары подразделяются на десять категорий: ядерные материалы и оборудование, специальные материалы и сопутствующее оборудование, обработка материалов, электроника, компьютеры, телекоммуникации и информационная безопасность, датчики и лазеры, навигация и авионика, морские технологии, а также авиация, космос и двигательные установки. Среди подкатегорий есть, например, материалы с особыми свойствами (сверхпроводники, спецсплавы, полимеры), более сотни вирусов, бактерий и ядов, высокоточные станки, интегральные микросхемы, подводные аппараты, беспилотники и специальные компьютерные устройства.

Читайте на РБК Pro
Pro
Эффект теломер. Революционный подход к более молодой, здоровой и долгой жизни
Саммари
Pro
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images «Я нынешний был бы противен себе в 20 лет»: как отдыхает Билл Гейтс
Статьи
Pro
Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Цена на золото нарисовала «крест смерти». Что это такое и чем он опасен
Статьи
Pro
Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас
Кейсы
Pro
Фото: Shutterstock Как новому руководителю стать своим: четыре правила и десять табу
Инструкции
Pro
Фото: Scott Barbour / Getty Images На чужой стороне: как сохранить свои активы за рубежом
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как защитить кожу от солнца: подробная инструкция от дерматолога
Инструкции

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Германия экспорт
Материалы по теме
Euractiv назвал сроки согласования седьмого пакета санкций ЕС
Политика
Reuters узнал о скором принятии «шестого с половиной» пакета санкций ЕС
Политика
Минторг США ужесточил ограничения на экспорт микроэлектроники в Россию
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter