Аббас призвал Байдена вернуть консульство США в Восточном Иерусалиме

Аббас также призвал исключить Организацию освобождения Палестины из террористического списка. Байден встретился с ним в рамках своего ближневосточного турне

Махмуд Аббас (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент Палестины Махмуд Аббас призвал возобновить работу консульства США в Восточном Иерусалиме, передает Reuters. С таким заявлением он выступил в Вифлееме на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом.

Аббас также призвал исключить Организацию освобождения Палестины из террористического списка.

13 июля Байден начал свой визит на Ближний Восток. Сначала он посетил Израиль. По итогам его визита Израиль и США подписали декларацию о стратегическом партнерстве, которая в том числе подразумевает противодействие Ирану на пути создания ядерного оружия. Затем Байден провел переговоры с Аббасом. После них американский президент вылетит в Саудовскую Аравию, где встретится с лидерами еще нескольких арабских стран.

Статус Восточного Иерусалима — одна из ключевых проблем в отношениях Израиля и Палестины. Израильтяне заняли его во время Шестидневной войны в 1967 году. Они считают Иерусалим своей единой и неделимой столицей. Палестина считает, что восточная часть города должна стать ее столицей. Международное сообщество не признает суверенитет Израиля над Восточным Иерусалимом.

В декабре 2017 года предшественник Байдена Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и в мае 2018 года перенес туда посольство из Тель-Авива. Это вызвало массовые беспорядки на границе Израиля и сектора Газа. В начале сентября 2018 года США также закрыли американское представительство Организации освобождения Палестины в Вашингтоне.

Организация освобождения Палестины (ООП) была основана в 1964 году. Это политическая и боевая организация, которая является единственным международно признанным законным представителем палестинского народа. В различных качествах имеет дипломатические отношения более чем со ста странами. США признали ООП террористической организацией в 1987 году, но впоследствии власти разрешили американцам контактировать с ней.