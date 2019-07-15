Лидер абхазской оппозиции снялся с выборов президента

Такое решение Аслан Бжания объяснил состоянием здоровья. В Минздраве Абхазии утверждали, что он перенес вирусную пневмонию, в оппозиции считают, что политика отравили

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Абхазский депутат Аслан Бжания не будет участвовать в предстоящих выборах президента страны, его официальное заявление зачитал на брифинге глава штаба Общенационального движения по защите государственности Абхазии (ОНД) Теймураз Хишба, передает «Апсадгьыл-инфо».

По словам Бжании, решение связано с состоянием его здоровья — в апреле его вместе с двумя охранниками госпитализировали в одну из московских больниц. В Минздраве Абхазии говорили, что депутат заболел вирусной пневнонией, однако оппозиция заявила, что его отравили.

В ОНД сообщили, что отравление подтверждают результаты исследований биоматериалов Бжании, анализом занимались лаборатории в Германии и Польше. «После обследования, проведенного 13 июля ведущими немецкими специалистами, стало ясно, что ситуация серьезнее, чем мы ранее предполагали, и что сроки восстановления могут затянуться», — говорится в заявлении Бжании.

Он отметил, что в данных обстоятельствах решил не выдвигать свою кандидатуру на пост президента, исходя из «чувства ответственности перед своим народом». Бжания призвал своих сторонников и участников ОНД поддерджать кандидатуру Алхаса Квициния.