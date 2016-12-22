МИД прокомментировал видео выступления Порошенко перед полупустым залом

Российский МИД в своем Twitter обратил внимание на видео с саммита НАТО в Брюсселе, на котором президент Украины Петр Порошенко выступает перед полупустым залом.

«Когда ты делаешь что-то не так», — отозвалась пресс-служба дипломатического ведомства о видео. Сам видеоролик, на котором видно, как перед выступлением президента Украины один из немногих журналистов покидает зал, пресс-служба прикрепила к твиту.

Видео запечатлело совместную пресс-конференцию Петра Порошенко с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, прошедшую 12 июля. В своем выступлении украинский президент называет приглашение на саммит «абсолютно четким признанием того, что Украина — важный элемент евроатлантической безопасности». В этот момент в зале, где выступает Порошенко, заполнен лишь первый ряд.