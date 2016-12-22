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Туск рассказал об отношении Трампа к Украине
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Туск рассказал об отношении Трампа к Украине
Политика, 08:52
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Туск рассказал об отношении Трампа к Украине
Глава Евросовета Дональд Туск рассказал о своем опыте общения с американским президентом. По его словам, Трамп проявляет больше понимания по отношению к России, чем к политике Киева, а также испытывает неприязнь к НАТО и ЕС
Дональд Туск и Дональд Трамп (Фото: Francois Lenoir / Reuters)

Дональд Трамп высказывает больше сочувствия позиции России на Украине, чем политике Киева, рассказал глава Европейского совета Дональд Туск в интервью программе Fakty po faktach на польском канале TVN24.

«В нескольких беседах со мной президент Трамп не скрывал, что испытывает меньше энтузиазма относительно Украины и больше понимания того, что сделала Россия на Украине», — сказал Туск (цитата по «Европейская правда»).

Экс-премьер-министр Польши добавил, что Трамп открыт для таких людей, как северокорейский диктатор Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин. По мнению Туска это создает «новую ситуацию для всего мира». «Это ситуация, при которой президент Трамп предлагает восстановить мировой порядок, где у Америки нет постоянных друзей, лишь изменчивые союзы и интересы, ситуация, в которой президент США ясно заявляет «я собираюсь на трудную встречу со своими коллегами по НАТО, но мне легче и приятнее встретиться с президентом Путиным», — описал Туск позицию Трампа.

Туск отметил, что несмотря на все это Вашингтон и Варшава сохраняют союзнические отношения. Тем не менее, Польша в настоящее время не находится в центре внимания Трампа и его интересы связаны скорее с возможным налаживанием дружеских отношений с Россией и с охлаждением отношений с Евросоюзом и некоторыми странами ЕС. Эту картину Туск назвал «неприятной» для Польши. «Я не вижу причин, почему мы должны наслаждаться этим», — сказал он.

Взаимоотношения США и ЕС оказались осложнены в последние месяцы, одной из причин этого стали усиливающиеся противоречия по торговой политике. С 1 июня США ввели 25-процентные пошлины на сталь из Евросоюза, Мексики и Канады и 10-процентные — на алюминий из этих стран. Ответные пошлины ЕС начали действовать с 22 июня, под них попал ряд товаров общей стоимостью €2,8 млрд.

Кроме того конфликт между Вашингтоном и Брюсселем подогревают требования Трампа к европейским союзникам по НАТО об увеличении военных расходов. Недовольство американского президента связано с тем, что большинство европейских стран тратят на оборону меньше установленных стандартами НАТО 2% от ВВП.

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Перед саммитом НАТО в Брюсселе Трамп разослал лидерам стран альянса послания, в которых указывал на необходимость увеличения военных расходов. Президент США обещал, что изменит ситуацию, при которой Вашингтон тратит на оборону больше своих европейских союзников. «Германия платит 1% своего ВВП на поддержание НАТО, тогда как США тратит 4% куда большего ВВП на эти нужды. Мы защищаем Европу, а потом нас ругают за наши торговые правила. Грядут перемены», — писал он в начале июня в своем Twitter.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Дональд Трамп , Дональд Туск
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