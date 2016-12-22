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В Белом доме возмутились отношением к США как к «свинье-копилке»
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В Белом доме возмутились отношением к США как к «свинье-копилке»
Политика, 02:50
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В Белом доме возмутились отношением к США как к «свинье-копилке»
По мнению Трампа, партнеры США по блоку НАТО воспринимают Вашингтон в качестве «свиньи-копилки», перекладывая на него основную долю военных расходов. На саммите альянса Трамп намерен положить этому конец, рассказали в Белом доме
Фото: Getty Images

На предстоящем саммите НАТО Дональд Трамп напомнит членам альянса, что к США нельзя относиться как к «свинье-копилке». Об этом заявил представитель Белого дома ​Хоган Гидли, передает Reuters.

«На эту встречу президент собирается с намерением защитить американский народ, выразить поддержку нашим партнерам и союзникам. В то же время, как он много раз говорил, Америку часто воспринимают «свиньей-копилкой» для всего мира. И это нужно прекратить», — заявил Гидли.

Основные претензии Дональда Трампа к союзникам по НАТО связаны с их недостаточными тратами на оборону. Президент США неоднократно подчеркивал, что именно Америка несет бремя основных расходов на оборону альянса. Согласно стандартам НАТО, члены альянса должны тратить на военные нужды не менее 2% ВВП, однако помимо США это требование выполняют лишь несколько стран, в том числе Великобритания, Эстония и Греция.

В преддверии саммита НАТО Дональд Трамп разослал лидерам стран альянса письма, в которых указывал на необходимость увеличения военных расходов. Президент США обещал, что изменит ситуацию, при которой Вашингтон тратит на оборону больше своих европейских союзников. «Германия платит 1% своего ВВП на поддержание НАТО, тогда как США тратит 4% куда большего ВВП на эти нужды. Мы защищаем Европу, а потом нас ругают за наши торговые правила. Грядут перемены», — писал он в начале июня в своем Twitter.

Глава МИД Испании ответил на письмо Трампа о военных расходах
Политика

Тем не менее партнеры США по военному блоку критично отнеслись к претензиям американского президента. В мае канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что военные расходы в размере 2% от ВВП не должны восприниматься как «некий фетиш». Глава МИД Испании, в свою очередь, отвечая на письмо Трампа, напомнил, что Мадрид участвует во всех военных операциях ЕС и НАТО и тратит деньги на оборонные нужды эффективно.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Белый дом , Дональд Трамп
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