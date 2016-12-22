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Британский министр подал в отставку из-за сексуальных СМС-сообщений
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Британский министр подал в отставку из-за сексуальных СМС-сообщений
Политика, 06:57
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Британский министр подал в отставку из-за сексуальных СМС-сообщений
Новая отставка в британском правительстве, связанная с сексуальным скандалом. На этот раз пост покинул министр по делам бизнеса после того, как в СМИ попала его СМС-переписка сексуального характера с женщинам
Эндрю Гриффитс (Фото: parliament.uk)

Министр по делам малого бизнеса и бывший глава штаба премьера Терезы Мэй Эндрю Гриффитс ушел в отставку после того, как британский таблоид Sunday Mirror решил опубликовать его СМС-переписку сексуального характера с двумя женщинами.

В своем заявлении, которое публикует издание, Гриффитс заявил, что ему «очень стыдно» за содеянное и просит прощение у своей семьи за причиненные им страдания. Также политик принес извинения премьеру и правительству за то, что опозорил их своим поведением.

«Мне очень стыдно за свое поведения, которое вызвало неслыханные страдания моей жене и семье, которым я обязан всем, и глубокое смущение премьер-министру и правительству, служить которым для меня было честью», — говорится в заявлении Гриффитса.

«Я не пытаюсь оправдать свое поведение и буду искать профессиональную помощь, чтобы это никогда не повторилось», – сказал он. «Со временем я надеюсь получить прощение всех тех, кто доверяет мне и кого я так ужасно подвел», – добавил чиновник.

Как пишет издание, в его распоряжении есть около 2 тыс. СМС-сообщений Гриффитса, содержание которых имеет сексуальный характер.

Это не первый подобный случай в британском правительстве при Терезе Мэй. В декабре минувшего года в отставку ушел глава аппарата британского премьер-министра Дэмиан Грин. Мэй предложила ему покинуть пост после того, как стало известно, что на его компьютере хранились порнографические материалы.

До этого, в ноябре 2017 года, в отставку с поста министра обороны ушел Майкл Фэллон. Его уход был связан с событиями 15-летней давности. Одна из журналисток рассказала о якобы имевшем месте случае, как Фэллон положил ей руку на колено.
 

Автор: Мария Бондаренко.
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