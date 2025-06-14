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Операция Израиля против Ирана ,  
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Кологривого эвакуировали из Ирана в Азербайджан

Актера Никиту Кологривого эвакуировали из Ирана в Азербайджан
Сюжет
Операция Израиля против Ирана
Никита Кологривый
Никита Кологривый (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Актер Никита Кологривый был эвакуирован из Ирана, сейчас он находится в Азербайджане, сообщили РБК в пресс-службе российского посольства в Баку.

«Да, он уже на территории Азербайджана», — сказали в дипмиссии.

Кологривый вошел в группу россиян, которые пересекли азербайджанскую границу со стороны Ирана. Эвакуация потребовалось, после того как Израиль и Иран 13 июня объявили о начале военных операций и начали обмениваться ударами.

Съемочную группу Бондарчука вывезут из Ирана через Азербайджан
Общество

Утром 14 июня МИД России сообщил, что первая группа в составе 86 человек, включая режиссера и продюсера Федора Бондарчука и его съемочную группу, эвакуирована из Ирана в Астаринский район Азербайджана. Помимо граждан России в группе также были граждане Белоруссии, Латвии, Сербии, Узбекистана и Таджикистана.

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Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова, Милена Костерева
эвакуация Иран Азербайджан Израиль посольство Никита Кологривый
Никита Кологривый фото
Никита Кологривый
актер
16 октября 1994 года
Федор Бондарчук фото
Федор Бондарчук
актер, режиссер, продюсер
9 мая 1967 года
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