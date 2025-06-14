Кологривого эвакуировали из Ирана в Азербайджан

Никита Кологривый (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Актер Никита Кологривый был эвакуирован из Ирана, сейчас он находится в Азербайджане, сообщили РБК в пресс-службе российского посольства в Баку.

«Да, он уже на территории Азербайджана», — сказали в дипмиссии.

Кологривый вошел в группу россиян, которые пересекли азербайджанскую границу со стороны Ирана. Эвакуация потребовалось, после того как Израиль и Иран 13 июня объявили о начале военных операций и начали обмениваться ударами.

Утром 14 июня МИД России сообщил, что первая группа в составе 86 человек, включая режиссера и продюсера Федора Бондарчука и его съемочную группу, эвакуирована из Ирана в Астаринский район Азербайджана. Помимо граждан России в группе также были граждане Белоруссии, Латвии, Сербии, Узбекистана и Таджикистана.