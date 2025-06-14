Кологривого эвакуировали из Ирана в Азербайджан
Актер Никита Кологривый был эвакуирован из Ирана, сейчас он находится в Азербайджане, сообщили РБК в пресс-службе российского посольства в Баку.
«Да, он уже на территории Азербайджана», — сказали в дипмиссии.
Кологривый вошел в группу россиян, которые пересекли азербайджанскую границу со стороны Ирана. Эвакуация потребовалось, после того как Израиль и Иран 13 июня объявили о начале военных операций и начали обмениваться ударами.
Утром 14 июня МИД России сообщил, что первая группа в составе 86 человек, включая режиссера и продюсера Федора Бондарчука и его съемочную группу, эвакуирована из Ирана в Астаринский район Азербайджана. Помимо граждан России в группе также были граждане Белоруссии, Латвии, Сербии, Узбекистана и Таджикистана.
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