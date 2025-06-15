В Тегеране атакована штаб-квартира полиции
Израильский дрон ударил по зданию штаб-квартиры полиции Большого Тегерана (включает столицу и центральную часть одноименной провинции), несколько силовиков получили ранения, пишет Ecoiran со ссылкой на пресс-службу полиции.
По информации издания, штаб-квартире был также причинен незначительный ущерб, однако «все полицейские действия» продолжаются.
Несколько часов назад в разных районах иранской столицы начала работать противовоздушная оборона, в небе над Тегераном было сбито несколько беспилотников. Al Jazeera передавала, что в Тегеране раздался взрыв, удар мог быть нанесен по аэропорту Мехрабад.
В ночь на 15 июня израильские ВВС нанесли удар по штаб-квартире Минобороны в Тегеране. В результате одно из административных зданий получило незначительные повреждения. Также под удар попал офис Организации оборонных исследований.
Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами с 13 июня. Тогда Израиль объявил о начале против Ирана военной операции, которую связал с тем, что страна приблизилась к созданию ядерного оружия. Иран отрицает подобные обвинения, но наносит ответные удары.
В Иране с начала операции погибли по меньшей мере 128 человек, включая женщин и детей, и около 900 человек получили ранения в результате израильских атак. В Израиле сообщили об 11 погибших и 200 раненых.
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