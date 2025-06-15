Президент Ирана обратился к руководству Ирака

Пезешкиан призвал Ирак принять меры против использования его воздушного пространства Израилем. Руководство страны пообещало усилить контроль

Масуд Пезешкиан (Фото: Iranian Presidency / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент Ирана Масуд Пезешкиан во время телефонного разговора с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани попросил лучше защищать воздушное пространство страны, чтобы Израиль не использовал его для ударов по Ирану.

«Мы подчеркиваем, что правительство Ирака должно проявить большую ответственность и обеспечить защиту своих границ и воздушного пространства, чтобы иракская территория не использовалась [для атак] против Исламской Республики Иран», — сказал Пезешкиан. Заявление опубликовала пресс-служба иранского лидера.

Пезешкиан также заявил о необходимости объединения «всех исламских стран» для борьбы с Израилем. По его словам, в противном случае есть угроза нападения для других стран региона.

Премьер-министр Ирака осудил действия Израиля и добавил, что Багдад уже подал официальную жалобу в Совет Безопасности, заявила пресс-служба Пезешкиана. «В связи с этим в настоящее время принимаются правовые, политические и дипломатические меры», — сказал он и подчеркнул, что контроль над границами и воздушным пространством Ирака усилится.

Израиль начал операцию против Ирана в ночь на 13 июня. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху объяснил удары возможностями Тегерана по созданию ядерной бомбы. В результате погибли высокопоставленные иранские военные и физики-ядерщики.

Постоянный представитель Ирака при Организации Объединенных Наций Аббас Кадом Обейд также осудил военные удары Израиля по Ирану и использование им воздушного пространства Ирака. Он назвал их «вопиющим нарушением» национального суверенитета страны и международного права.

Иран нанес ответные удары по Израилю, также используя воздушное пространство Ирака. В тот же день, 13 июня, иракское агентство Shafaq News со ссылкой на высокопоставленного военного сообщило, что более 150 иранских беспилотников пролетели через воздушное пространство Ирака по пути в Израиль.

Президент России Владимир Путин 13 июня также провел телефонные переговоры с иранским коллегой и выразил соболезнования правительству и народу республики в связи с жертвами, в том числе среди мирных жителей, из-за ударов Израиля. Путин подчеркнул, что Россия осуждает действия Израиля, которые нарушают Устав ООН и международное право. Президент России побеседовал и с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, предложив ему посреднические услуги, «с тем чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряженности».