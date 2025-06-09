Минобороны заявило о продвижении армии России в Днепропетровской области
Военнослужащие российской группировки войск «Центр» увеличили площадь контролируемых территорий в Днепропетровской области Украины и продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, сообщило Минобороны России.
О том, что подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» достигли западной границы ДНР и наступают на территории Днепропетровской области, военное ведомство сообщило накануне, 8 июня. В Генштабе ВСУ утверждают, что эта информация «не соответствует действительности».
При этом в Силах обороны юга Украины заявили о напряженной ситуации на границе с Днепропетровской областью, особенно в зоне боевой ответственности 31-й отдельной бригады. С конца апреля в регионе проводится эвакуация.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что наступление российских войск в Днепропетровской области является частью работы по созданию буферной зоны. Однако за разъяснением нюансов боевых действий он рекомендовал обратиться к Минобороны.
В марте 2025 года президент Владимир Путин, посещая пункт управления войсками в Курской области, предложил рассмотреть создание «зоны безопасности» вдоль российской границы. В конце мая он сообщил, что российские военные уже приступили к созданию «необходимой буферной зоны» для защиты Белгородской, Брянской и Курской областей.
Би-би-си со ссылкой на источник в Генштабе Украины писала, что российские власти могут установить буферную зону в Сумской области. В начале мая в регионе объявили срочную эвакуацию из городов Белополье и Ворожба, расположенных близ границы с Россией. На данный момент в зону эвакуации попало 213 населенных пунктов.
Читайте РБК в Telegram.
Мэр Харькова заявил о «мощнейшей атаке» с начала военной операции
Бобровский установил новый рекорд финала Кубка Стэнли
Где в Москве можно искупаться в бассейне под открытым небом. Карта
Полицейский выстрелил в корреспондента во время протестов в Лос-Анджелесе. Видео
Что Трамп говорит о беспорядках в Калифорнии
ФСБ пресекла попытку вывоза комплектующих к вертолетам на Украину
В Калифорнии продолжаются беспорядки после рейдов по поиску нелегальных мигрантов. Видео
Илон Маск рассказал, кто сделал больше всего для подрыва его репутации
В США самолёт потерпел крушение. Видео
Силовики задержали мэра Красноярска. Детали
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов