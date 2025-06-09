Минобороны заявило о продвижении армии России в Днепропетровской области

Российские военные увеличили площадь контролируемых территорий в Днепропетровской области, заявило Минобороны. Кремль назвал это частью работы по созданию буферной зоны. По словам украинских властей, ситуация в регионе напряженная

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Военнослужащие российской группировки войск «Центр» увеличили площадь контролируемых территорий в Днепропетровской области Украины и продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, сообщило Минобороны России.

О том, что подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» достигли западной границы ДНР и наступают на территории Днепропетровской области, военное ведомство сообщило накануне, 8 июня. В Генштабе ВСУ утверждают, что эта информация «не соответствует действительности».

При этом в Силах обороны юга Украины заявили о напряженной ситуации на границе с Днепропетровской областью, особенно в зоне боевой ответственности 31-й отдельной бригады. С конца апреля в регионе проводится эвакуация.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что наступление российских войск в Днепропетровской области является частью работы по созданию буферной зоны. Однако за разъяснением нюансов боевых действий он рекомендовал обратиться к Минобороны.

В марте 2025 года президент Владимир Путин, посещая пункт управления войсками в Курской области, предложил рассмотреть создание «зоны безопасности» вдоль российской границы. В конце мая он сообщил, что российские военные уже приступили к созданию «необходимой буферной зоны» для защиты Белгородской, Брянской и Курской областей.

Би-би-си со ссылкой на источник в Генштабе Украины писала, что российские власти могут установить буферную зону в Сумской области. В начале мая в регионе объявили срочную эвакуацию из городов Белополье и Ворожба, расположенных близ границы с Россией. На данный момент в зону эвакуации попало 213 населенных пунктов.