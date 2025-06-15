В Иране призвали к выходу из договора о нераспространении ядерного оружия
Для Ирана пришло время выйти из договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Такое мнение высказал официальный представитель комиссии нацбезопасности меджлиса (парламента) страны, депутат Эбрахим Резаи.
«Сейчас самое подходящее время для выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия», — написал он в X (цитата по Fars).
Он добавил, что ДНЯО должен был гарантировать безопасность Ирана, а не становиться причиной ее отсутствия.
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Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) — это международный многосторонний документ, направленный на предотвращение распространения ядерного оружия в мире.
В ДНЯО государства делятся на ядерные («ядерная пятерка»: Великобритания, Китай, Россия (как преемница СССР), США и Франция) и остальные, неядерные. Первые произвели и применили ядерное оружие либо другое взрывное устройство до 1967 года. Остальные подписанты добровольно отказались от права иметь ядерное оружие.
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