 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Противостояние Израиля и Ирана ,  
0 

В Иране призвали к выходу из договора о нераспространении ядерного оружия

Сюжет
Противостояние Израиля и Ирана
Фото: Majid Saeedi / Getty Images
Фото: Majid Saeedi / Getty Images

Для Ирана пришло время выйти из договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Такое мнение высказал официальный представитель комиссии нацбезопасности меджлиса (парламента) страны, депутат Эбрахим Резаи.

«Сейчас самое подходящее время для выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия», — написал он в X (цитата по Fars).

Он добавил, что ДНЯО должен был гарантировать безопасность Ирана, а не становиться причиной ее отсутствия.

Трамп пригрозил обрушить на Иран «всю мощь Вооруженных сил США»
Политика

Материал дополняется

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) — это международный многосторонний документ, направленный на предотвращение распространения ядерного оружия в мире.

В ДНЯО государства делятся на ядерные («ядерная пятерка»: Великобритания, Китай, Россия (как преемница СССР), США и Франция) и остальные, неядерные. Первые произвели и применили ядерное оружие либо другое взрывное устройство до 1967 года. Остальные подписанты добровольно отказались от права иметь ядерное оружие.

Читайте РБК в Telegram.

Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана. Главные новости 

Нетаньяху обратился к народу Ирана. Видео

Кадры работы ПВО и попадания иранских ракет по Тель-Авиву

Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки»

Космический аппарат впервые сфотографировал южный полюс Солнца

Путин потребовал заранее готовить базы под новые системы вооружений

Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города

Глава Пентагона объяснил, почему США стремятся урегулировать конфликт на Украине

У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля

Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 90,01 (+0,22) Инвестиции, 11 июн, 20:04 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 79 (+0,4) Инвестиции, 11 июн, 20:04
ЦАХАЛ — основные факты об армии обороны Израиля, структура, численность База знаний, 10:41
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:36
Почему дом на Садовом строили сверху вниз РБК и Дом Chkalov, 10:35
В ОАЭ из-за отмены рейсов застряли 2000 российских туристов Политика, 10:35
Иран заявил о готовности на договор с отказом от ядерного оружия Политика, 10:20
В Иране призвали к выходу из договора о нераспространении ядерного оружия Политика, 10:10
Илон Маск уже в деле: стоит ли инвестировать в нейроимплантыПодписка на РБК, 10:04
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
Станут ли аэротакси новым большим рынком и когда они появятся в городахПодписка на РБК, 10:00
Три российских аэропорта ввели ограничения на полеты Политика, 09:31
Море, солнце и еда: чем удивляет кухня Италии и в чем ее главные секреты РБК и Перекрёсток, 09:30
Хуситы сообщили об ударах по «чувствительным» целям Израиля Политика, 09:27
В Крыму сбили беспилотник Политика, 09:19
Число жертв удара Ирана по дому в Бат-Яме выросло до шести Политика, 09:11