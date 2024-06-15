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Политика ,  
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В Брюсселе нашли сходство ситуации во Франции с выходом Британии из ЕС

Bloomberg: Брюссель видит сходство ситуации во Франции с выходом Британии из ЕС
Решение Макрона провести выборы на фоне взлета популярности ультраправых похоже на действия Кэмерона в 2016 году: желая закрепить членство Британии в ЕС, он дал возможность победить сторонникам выхода королевства, пишет Bloomberg
Дэвид Кэмерон и Эмманюэль Макрон
Дэвид Кэмерон и Эмманюэль Макрон (Фото: Benoit Tessier / Reuters)

Европейские чиновники проводят параллели между нынешними досрочными парламентскими выборами во Франции с Brexit — выходом в 2016 году Великобритании из Евросоюза, пишет Bloomberg.

Досрочное голосование объявил французский президент Эмманюэль Макрон, его сравнивают с британским премьером Дэвидом Кэмероном, который инициировал референдум о членстве в ЕС, полагаясь на победу проевропейских сил, но проиграл.

Оба политика приняли решения о голосованиях, будучи уверенными в своих силах на фоне растущего давления правых популистов и полагая, что результаты позволят решить внутренние проблемы. Как пишет агентство, сторонники Макрона даже вторили риторике Кэмерона в первую неделю предвыборной кампании.

Президент Франции распустил национальный парламент 9 июня, новый выборы пройдут 30 июня и 7 июля. Это произошло после того, как ультраправое «Национальное объединение», основанное семьей Ле Пен, получило почти вдвое больше голосов на выборах в Европарламент, чем пропрезидентская коалиция Besoin d'Europe, куда входит партия Макрона «Ренессанс» — 31,5 против 15,2%.

Выборы в Европарламент ослабили правящие партии в ведущих странах блока
Политика
Фото:Hannah McKay / Reuters

Борьба с последствиями Brexit отняла очень много времени у европейских чиновников, отмечает агентство, однако результаты выборов во французский парламент могут представлять еще большую угрозу. Как рассказал дипломатический источник, ситуация во Франции — главная тема любого разговора в руководстве ЕС.

По сведениям Bloomberg, в команде Макрона не видят ничего общего с Brexit. Они уверены: если обратить внимание избирателей на недостатки экономической программы ультраправых, это поможет снизить их поддержку. Команда Марин Ле Пен пока не опубликовала свою экономическую программу, но уже пообещала снизить налоги на покупку топлива и энергии, что будет стоить бюджету около €20 млрд.

Вместе с тем, собеседники агентства рассказали о смятении в рядах сторонников Макрона, поскольку многие до сих пор не могут понять, зачем он объявил досрочные выборы, рискуя их проиграть. «Было такое ощущение, будто он послал нас сражаться в проигрышной битве», — пояснил депутат от «Ренессанса» Кристоф Марион.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Эмманюэль Макрон Франция Великобритания Brexit Брексит Дэвид Кэмерон Евросоюз
Макрон Эмманюэль фото

Макрон Эмманюэль

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

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