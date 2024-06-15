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Политика ,  
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Британская армия заподозрила Китай в слежке через кокарды на фуражках

Карл III поменял королевский герб, но заменить его на беретах и фуражках быстро не получится — часть производства находится в Китае, и чиновники опасаются, что там в кокарды поставят жучки
Фото: army.mod.uk
Фото: army.mod.uk

Минобороны Великобритании заподозрило китайского поставщика армейских эмблем для головных уборов в шпионаже, пишет Finanical Times.

«Есть опасения, что в значки на кепках могут быть встроены устройства слежения или GPS-передатчик. Результатом является задержка с введением значков на кепках, поскольку Великобритания не имеет возможности производить их так быстро и дешево», — пояснил высокопоставленный чиновник ведомства.

Собеседники FT в западных спецслужбах разошлись в оценках подозрений Лондона. Один из них подчеркнул, что значки однозначно должны быть сделаны в Британии, второй назвал риск небольшим, поскольку кокарды «настолько малы, что ни один жучок не будет долго работать от аккумулятора и не сможет передавать сигнал на расстояние».

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Массовая замена кокард связана с восшествием на престол Карла III, который выбрал в качестве своего герба корону Тюдоров вместо короны Святого Эдвардса, выбранной королевой Елизаветой II. Офицеры британской армии носят тканевые значки с королевским гербом, служащим в остальных званиях выдают металлические, их крепят на беретах и других головных уборах.

«Значок на фуражке отражает суть армии. Последнее, что делает солдат или офицер, покидая свое жилье или место дислокации, — это надевает берет, и на этом берете находится значок на фуражке. Он идентифицирует солдата как принадлежащего к одному из 74 армейских полков или корпусов», — пояснял важность этого символа начальник отдела церемониальной политики и планирования британской армии подполковник Кестрел Симсон. Он сравнил кокарды с шарфами футбольных болельщиков, поскольку они показывают, «кто вы и что из себя представляете».

Подряд на производство значков получила йоркширская компания Wyedean Weaving, которая частично задействует заводы в Китае. В этой компании подчеркнули, что уже 15 лет сотрудничают с китайскими заводами и прежде подобных опасений не было. Там также заверили, что по прибытии в Великобританию значки будут проверены.

Схожие опасения возникли не так давно при обсуждении закупок памятных монет для вручения высокопоставленным лицам, рассказал FT бывший глава комитета по обороне британского парламента Тобиас Эллвуд. Тогда, по его словам, в комитете шли горячие споры насчет того, производить ли монеты в Британии, либо можно сделать их впятеро дешевле в Китае. В результате комитет решил произвести монеты в Великобритании из соображений безопасности.

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Фото:Dan Kitwood / Getty Images

В 1954 году советская разведка поставила жучок в деревянный герб США, который школьники подарили американскому послу. Герб после проверки контрразведкой США разместили в кабинете посла, его удалось обнаружить только спустя шесть лет.

Как оказалось, жучок было невозможно было засечь традиционными способами: он включался только при получении сигнала на определенной частоте, а в остальное время был невидим и не создавал каких-либо помех. Активирующий сигнал обычно посылался из припаркованного недалеко от посольства фургона. В США прозвали находку The Thing («Вещь»).

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Китай Великобритания разведка слежка

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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