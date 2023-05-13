Парламент Швейцарии счел возможным реэкспорт оружия на Украину

Комиссии по политике безопасности Национального совета и Совета кантонов страны решили, что реэкспорт оружия на Украину возможен при определенных условиях

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Комиссии по политике безопасности Национального совета и Совета кантонов (большой и малой палат парламента) Швейцарии решили, что реэкспорт оружия на Украину возможен при определенных условиях, пишет газета Tages-Anzeiger. Теперь предстоит разработать соответствующий законопроект.

Швейцария не может поставлять оружие в зоны боевых действий, даже если другая страна купила его у нее. При покупке страны должны подписать так называемую декларацию о нереэкспорте.

Однако Федеральный совет Швейцарии может в будущем ограничить действие декларации пятью годами в отдельных случаях: если страна, получающая вооружения, серьезно не нарушает права человека, нет риска того, что оружие будет использовано против гражданского населения, и если государство не участвует во внутреннем или международном вооруженном конфликте. Реэкспорт воюющей стране был бы возможен, если бы она воспользовалась своим правом на самооборону в соответствии с международным правом, что должно быть признано Генеральной Ассамблеей ООН и Советом Безопасности ООН. Однако последнее маловероятно из-за права вето постоянных членов Совбеза, включаю Россию, пишет издание. Согласно инициативе, поправки будут применяться задним числом.

Глава комиссии Национального совета Вернер Зальцманн отметил, что принято «фундаментальное решение». При этом еще предстоит «детально изучить», совместимо ли оно с нейтральным статусом Швейцарии, сказал он.

По его словам, не стоит ожидать, что компромиссное решение будет быстро введено в действие. «Инициатива будет обсуждаться в Совете кантонов не ранее следующего года», — сообщил Зальцманн. «Мы сделали лишь небольшой шаг к непрямым поставкам оружия на Украину», — добавил он.

В начале марта Tages-Anzeiger писала, что немецкий производитель оружия Rheinmetall собирается купить танки Leopard 1 у швейцарской компании Ruag. Газета Blick сообщала, что Rheinmetall также рассчитывает выкупить у Швейцарии старые танки Leopard 2, чтобы «заделать брешь» в ЕС и НАТО из-за поставок на Украину.