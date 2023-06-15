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Греф назвал неумение брать взятки преимуществом искусственного интеллекта

Греф заявил, что ИИ не берет взяток, и предложил внедрить его в сферу госуправления
Греф предложил внедрить системы искусственного интеллекта в сфере госуправления, отметив, что ИИ «не понимает, зачем брать взятку». При этом нужно учесть, что в ряде областей заменить человека сложно и «вряд ли нужно вообще»
Герман Греф
Герман Греф (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Искусственный интеллект (ИИ) мог бы принимать некоторые решения в сфере государственного управления, заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф на сессии ПМЭФ «Госуправление: между людьми и данными».

Греф отметил, что в госуправлении есть две составляющие, одна из них строится на основе анализа данных. При анализе данных у искусственного интеллекта есть преимущество; его сильная сторона в том, что ИИ «не понимает, куда и зачем брать взятку, зачем положить это под стол, чтобы это отлежалось пару месяцев». «Конечно же, такого рода решения должны быть отданы максимально автоматизированным системам принятия решений», — считает глава «Сбера».

Однако, добавил Греф, обществом нельзя управлять, принимая только рациональные решения; нужно учитывать, что люди действуют под влиянием «социальных, когнитивных и эмоциональных факторов». «Это часть, где заменить человека достаточно сложно и вряд ли нужно вообще», — отметил банкир.

По мнению Грефа, в будущем появятся системы автоматического принятия решений на основе данных, а люди сосредоточатся на сферах, «где нужно будет определять целеполагание и учитывать социальные, эмоциональные и когнитивные потребности и свойства человека».

В интервью РБК глава «Сбера» заявил, что технологии искусственного интеллекта стали «всеобщим инструментом, как электричество». По мнению Грефа, для развития ИИ в России сейчас есть единственное ограничение, связанное с «железом» В остальном технология локализована на 100% и отставание от иностранцев уже не исчисляется годами.

В экономике, по словам премьер-министра Михаила Мишустина, внедрение ИИ составляет 20%, а к 2024 году власти рассчитывают довести показатель минимум до 50%. По его словам, в 2021–2024-м на развитие сферы ИИ будет выделено 28 млрд руб.

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В апреле около 1 тыс. экспертов и представителей IТ-отрасли (среди них — бизнесмен Илон Маск, сооснователь Apple Стив Возняки др.) выразили опасение, что системы ИИ с интеллектом, сопоставимым с человеческим, могут представлять опасность для общества, и задались вопросом, должны ли люди «рисковать потерей контроля над цивилизацией». Они также призвали приостановить обучение продвинутого ИИ на полгода, пока не появятся общие протоколы безопасности. Эту точку зрения не поддержал основатель Microsoft Билл Гейтс: он призвал сосредоточиться на том, как лучше всего использовать разработки в области искусственного интеллекта и «определить области риска».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Герман Греф госуправление искусственный интеллект ПМЭФ Сбербанк взятки
Герман Греф фото

Герман Греф

бизнесмен, глава Сбербанка

8 февраля 1964 года
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