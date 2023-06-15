ФСБ задержала исламистов, готовивших взрыв отдела МВД в Пятигорске

ФСБ: в Ставрополье задержали исламистов, планировавших взорвать отдел МВД в Пятигорске

При обыске в домах подозреваемых сотрудники ФСБ нашли компоненты для изготовления взрывчатки, а также символику террористической организации, сторонниками которой являлись задержанные

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В Ставропольском крае сотрудники ФСБ задержали двух сторонников террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), которые планировали взорвать отдел полиции в Пятигорске.

«Пресечена противоправная деятельность двоих жителей Пятигорска, причастных к незаконному изготовлению взрывчатых веществ с целью совершения террористического акта на территории Ставропольского края», — сообщили в УФСБ по региону (цитата по ТАСС).

При обыске мест жительства задержанных сотрудники спецслужбы обнаружили компоненты для изготовления взрывчатки и символику террористической организации.

По данному факту возбудили дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 223.1 и ч. 2 ст. 205.5 УК России (покушение на совершение террористического акта; незаконное изготовление оружия).

В середине апреля ФСБ пресекла деятельность одного из главарей «Исламского государства», который планировал теракты в Москве и Новосибирске. Его задержали в Сирии, после чего доставили в Россию. Это гражданин Таджикистана по фамилии Назаров.

Ему предъявили обвинения в организации и участии в террористической деятельности, незаконном приобретении, хранении или ношении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, незаконном изготовлении взрывных устройств.

Мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы и штрафу в размере 1,5 млн руб.

Ранее, в феврале, сотрудники ФСБ пресекли деятельность межрегиональной ячейки запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». В Москве и Красноярске были задержаны четверо подозреваемых в руководстве и участии в ней.