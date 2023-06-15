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Спецпредставитель Путина заявил о наступлении времени «дроностроя»

Спецпредставитель президента Песков: «мы поняли, что занимаемся дроностроем»
В России нужно устроить «терминологический разгром» для описания новых экономических и технологических моделей, заявил спецпредставитель президента по «цифре» Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Игорь Родин / Росконгресс)

Для описания новых экономических, технологических и общественных моделей пока не хватает терминов, считает спецпредставитель президента по цифровому развитию Дмитрий Песков. «Я смотрю на то, как мы сейчас мысли кладем на бумагу, экраны, если хотите. У нас там ошметки смысла и западных слов. Нам очень не хватает качественного терминологического разгрома — чтобы до основания, а дальше чтобы из осколков можно было собрать что-то новое», — заявил Песков на сессии ПМЭФ «Горизонт-2040: Россия на карте мира».

В рамках сессии эксперты в областях демографии, экологии и климата, продовольствия, социокультуры и экономики обсуждали переход мирового сообщества в новые форматы взаимодействия и видение Россией своего будущего на мировой арене к 2040 году. Среди участников сессии ПМЭФ были первый вице-премьер Андрей Белоусов, философ Александр Дугин, глава АСИ Светлана Чупшева и гендиректор РЭЦ Вероника Никишина.

Модерировавший дискуссию Песков предложил участникам «импровизировать в пространстве смыслов» — «залезть во время, создать инвестиционные модели, которые будут работать не 20 лет, а 100 лет».

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«Мы придумали сегодня за завтраком, наконец, как называется наш национальный проект. Когда легализовали в русском языке слово «дрон», создав конструкцию «дронница как конница», мы поняли, что занимаемся дроностроем», — заявил Песков.

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Теги
Елена Сухорукова Елена Сухорукова
ПМЭФ русский язык будущее беспилотники
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